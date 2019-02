Svolta in Serie C | “arbitro con microfono”

calcioweb.eu

(Di martedì 26 febbraio 2019) Importanteper quanto riguarda il campionato diC per provare a limitare sempre di più gli errori arbitrali. Sull’introduzione di microfono e auricolare per gli arbitri nelle partite di C, “dal 10 marzo si parte in questa direzione. C’è l’esigenza di diminuire la percentuale di errori”. E’ questo l’importante annuncio del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, a margine della presentazione a Firenze di un accordo tra Lega Pro e Fidi Toscana per azioni di supporto a opere di investimento negli stadi in Toscana. Il Var rappresenta uno strumento straordinario nonostante le tante polemiche che hanno caratterizzato le ultime settimane. Adesso un microfono per l’arbitro per limitare gli errori rappresenta un importante passo in avanti anche per le categorie inferiori.L'articoloinC: “arbitro con ...