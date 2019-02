Frosinone-Roma | Kolarov stanco | Zaniolo diffidato | c' è aria di turn over

Frosinone - Daniel Ciofani rapinato a Roma : via il Rolex mentre guidava : Daniel Ciofani è stato rapinato del Rolex nel centro di Roma, precisamente in via Federico Cesi, nel quartiere di Prati. Il capitano del Frosinone ha presentato denuncia e ha raccontato la dinamica ...

Frosinone-Lazio 0-1 - Caicedo firma l'aggancio alla Roma : FROSINONE - Missione compiuta per la Lazio. Non senza faticare gli uomini di Simone Inzaghi passano 1-0 in casa del Frosinone e, sfruttando il ko interno dell'Inter e il pareggio tra Roma e Milan, si ...

Serie A - Frosinone-Lazio 0-1 : Caicedo aggancia la Roma : FROSINONE - La Lazio soffre ma passa a Frosinone e torna così a vincere in campionato dopo tre giornate di astinenza, pari casalingo col Toro e sconfitte contro Napoli e Juventus,. A firmare la ...

Derby - Lazio corsara a Frosinone : biancocelesti agganciano la Roma : LEGGI LA CRONACA LE FORMAZIONI: Frosinone , 3-5-2, : Sportiello; Salamon, Capuano, Krajnc; Zampano, Chibsah, Viviani, Valzania, Beghetto; Ciano, Pinamonti. Lazio , 3-5-2, : Strakosha; Bastos, Acerbi, ...

Frosinone-Lazio 0-1. A Inzaghi basta Caicedo : Roma agganciata : Dopo la sconfitta in rimonta contro la Juventus e la vittoria ai rigori in Coppa Italia contro l'Inter, la Lazio ritrova il successo in campionato superando 1-0 il Frosinone al Benito Stirpe. A ...

Frosinone-Lazio 0-1 : decide Caicedo - Inzaghi aggancia la Roma : LEGGI LA CRONACA LE FORMAZIONI: FROSINONE, 3-5-2,: Sportiello; Salamon, Capuano, Krajnc; Zampano, Chibsah, Viviani, Valzania, Beghetto; Ciano, Pinamonti. LAZIO, 3-5-2,: Strakosha; Bastos, Acerbi, ...

Frosinone - Valzania : 'Lazio - Juve e Roma? Ce la giochiamo con tutti' : Luca Valzania, centrocampista del Frosinone , è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima dle match contro la Lazio: 'La partita contro il Bologna ci ha dato più consapevolezza, è stata vittoria importante, ci dà più voglia di andare a conquistare punti. Oggi affrontiamo una ...

Cuore Atalanta - da 0-3 a 3-3 con la Roma! Colpi di Frosinone e Spal : TORINO - Una partita ripresa con un grande Cuore quando sembrava ormai compromessa: l' Atalanta contro la Roma va sotto di tre reti dopo quaranta minuti, doppio Dzeko ed El Shaarawy, con due assist di ...

Serie A - pazzo 3-3 tra Atalanta a Roma. Vincono Fiorentina - Spal e Frosinone : Dopo gli anticipi di ieri che hanno visto le vittorie di Sampdoria e Sassuolo e il pareggio tra Milan e Napoli, la 21esima di Serie A è proseguita con il pirotecnico anticipo dell'ora di pranzo tra il Chievo Verona di Di Carlo e la Fiorentina di Stefano Pioli, finita 3-4 in favore degli ospiti andati in gol con Chiesa, autore di una doppietta, Muriel e Benassi. Di Pellissier, Djordjevic e Stepinski le reti clivensi con Pellissier che ha anche ...

VIDEO Serie A - 21^ giornata : highlights - gol - sintesi. La rimonta incredibile dell’Atalanta contro la Roma e il clamoroso successo del Frosinone : Una ventunesima giornata ricca di emozioni. Riviviamo i gol e le azioni salienti di questo turno del campionato di calcio di Serie A 2018-2019 con il pareggio incredibile della Roma e la vittoria clamorosa del Frosinone sul campo del Bologna: CLICCA QUI PER GLI highlights DI ATALANTA-Roma GLI highlights DI BOLOGNA-Frosinone 0-4 BOLOGNA-Frosinone 0-2 IL TERZO GOL DEL Frosinone DI PINAMONTI Il terzo gol in campionato di #Pinamonti, colpo ...

Terremoto - forte scossa nell'Aquilano - avvertita anche a Roma.Gente in strada a Frosinone : Una forte scossa di Terremoto è stata registrata al confine tra Lazio e Abruzzo alle 19.37. L'istituto nazionale di vulcanologia ha registrato una magnitudo di 4.2 con epicentero a...