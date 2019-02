Popolo Sovrano su Raidue è un flop | così Alessandro Sortino inguaia Carlo Freccero

Popolo Sovrano stroncato dai critici tv. Grasso : "Brutta copia di Nemo"; Dipollina : "Una provocazione con idee vecchie" : Non è partito affatto bene Popolo sovrano, il nuovo programma voluto dal direttore di Rai2 Carlo Freccero, nato dalle ceneri di Nemo. Dopo gli ascolti tutt'altro che soddisfacenti - attestatisi al 2.7% di share, terminando venti minuti dopo la mezzanotte - sui giornali di stamattina si leggono le recensioni dei due maggiori critici televisivi italiani, Aldo Grasso e Antonio Dipollina, rispettivamente su Corriere della Sera e ...

«Popolo sovrano» tra talk e inchiesta : la brutta copia di «Nemo» : Invece di chiedersi come mai gente incapace di esercitare una professione normale governi un paese di sessanta milioni di abitanti, è molto più facile e ipocrita appellarsi alla sovranità del popolo.

Popolo Sovrano : flop iniziale per la prima puntata del nuovo programma di Rai 2 : Uno dei nuovi progetti della Rai 2 di Carlo Freccero è Popolo Sovrano, un nuovo programma in prima serata, nato dalla trasformazione di Nemo con il preciso scopo di essere un magazine più "populista" del suo predecessore, nel senso di trattare temi del campo sociale, politico ed economico con particolare attenzione al pensiero delle masse. La conduzione del programma è stata affidata ad Alessandro Sortino e la prima puntata è andata in onda il ...

Popolo Sovrano : svolta politica e istanze sociali. Il nuovo approfondimento è tutto da rodare : Popolo sovrano, Alessandro Sortino Meno pop, più Popolo. Rai2 ha archiviato il proprio magazine generalista, lo ha rimaneggiato e trasformato in approfondimento d’attualità. La prima puntata di Popolo sovrano, il nuovo programma di prime time nato dalle ceneri di Nemo, si è distinta soprattutto per la differenza di contenuti rispetto al passato: il focus si è spostato nettamente su temi sociali legati alla politica e all’economia, ...

Popolo Sovrano - flop drammatico per Alessandro Sortino e Carlo Freccero : affonda Rai 2 : Un "disastro Sovrano" per Carlo Freccero. Già, perché giovedì 14 febbraio in onda su Rai 2 ha esordito Popolo Sovrano, il nuovo format ultra-sovranista condotto da Alessandro Sortino e che, nelle intenzioni del direttore, avrebbe dovuto fare la concorrenza a Corrado Formigli e PiazzaPulita su La7. R

Ascolti TV | Giovedì 14 febbraio 2019. Che Dio ci Aiuti vince con il 23%. L’Ora Legale al 14.1% - Zurigo-Napoli al 5.5% su TV8. Popolo Sovrano parte dal 2.7% : Che Dio ci Aiuti 5 - Columbu, Adriani, Montefiori e Chillemi Su Rai1 Che Dio ci Aiuti 5 ha conquistato 5.135.000 spettatori pari al 23% di share. Su Canale 5 L’Ora Legale ha raccolto davanti al video 3.165.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Rai2 Popolo Sovrano ha interessato 521.000 spettatori pari al 2.7% di share. Su Italia 1 Survivor ha catturato l’attenzione di 968.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 The Founder ha raccolto ...

Popolo Sovrano fa rimpiangere Nemo - con più talk e senza Lucci

Popolo Sovrano - Sortino lancia l'hashtag ufficiale... sbagliato : Nel corso della prima puntata di Popolo sovrano, Alessandro Sortino ha lanciato l'hashtag #PopolosovranoRai2 con il quale è possibile commentare quanto accade nel nuovo programma di Rai2. Peccato che l'hashtag comunicato dal conduttore, con tanto di grafica ad hoc, non sia quello utilizzato dall'account Twitter ufficiale della trasmissione - con più di 13 mila seguaci - nata dalle ceneri di Nemo che, invece, da giorni usa il più stringato ...

Popolo Sovrano - prima puntata 14 febbraio 2019 in diretta : [live_placement] Debutta stasera, giovedì 14 febbraio 2019, Popolo sovrano, il nuovo programma di approfondimento di prima serata di Rai2. Alla conduzione, in diretta da Cinecittà, Alessandro Sortino (video intervista), Eva Giovannini (video intervista) e Daniele Piervincenzi. TvBlog seguirà l'appuntamento in tempo reale a partire dalle ore 21.10.Tra gli autori, oltre all'ideatore Sortino e alla già citata Giovannini, anche Alessandra ...

?Popolo Sovrano : ospiti e anticipazioni stasera 14 febbraio Rai 2 : Popolo Sovrano: ospiti e anticipazioni stasera 14 febbraio Rai Su Rai 2 alle ore 21:20 in onda la prima puntata del nuovo programma Popolo Sovrano. Si tratta di un programma che andrà in onda ogni giovedì, in prima serata sulla rete Rai diretta da Carlo Freccero. Proprio Freccero ha contraddistinto la sua carriera per aver creduto in programmi di attualità e molto coerenti con la realtà. A condurre il programma Alessandro Sortino, Eva ...

Popolo Sovrano - prima puntata 14 febbraio 2019 : anticipazioni e diretta : Debutta stasera, giovedì 14 febbraio 2019, Popolo sovrano, il nuovo programma di approfondimento di prima serata di Rai2. Alla conduzione, in diretta da Cinecittà, Alessandro Sortino (video intervista), Eva Giovannini (video intervista) e Daniele Piervincenzi. TvBlog seguirà l'appuntamento in tempo reale a partire dalle ore 21.10.Tra gli autori, oltre all'ideatore Sortino e alla già citata Giovannini, anche Alessandra Ferrari, Vito ...

Rai : Fnsi - solidarietà a troupe 'Popolo Sovrano' aggredita a Pescara : Roma, 14 feb. (AdnKronos) - "Ci sarà anche la Federazione nazionale della Stampa italiana a illuminare quelle periferie d'Abruzzo dove ieri si è consumata l'ennesima aggressione ai danni di giornalisti impegnati nel loro lavoro. A Pescara, nel quartiere Rancitelli, tre persone hanno picchiato e allo

Popolo Sovrano : il nuovo approfondimento di Rai2 debutta con l’aggressione al reporter Daniele Piervincenzi – Video : Daniele Piervincenzi, Eva Giovannini, Alessandro Sortino Reportage immersivi e confronti in studio tra politici, giornalisti, imprenditori e protagonisti della cronaca. Rai2 rimodella il proprio approfondimento d’attualità e lo declina in prima serata al giovedì con una nuova formula dal titolo evocativo: Popolo Sovrano. La trasmissione, condotta da Alessandro Sortino con Eva Giovannini e Daniele Piervincenzi, debutterà stasera, sorgendo ...