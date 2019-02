L' autonomia va in Cdm M5S | no a testi blindati Allarme di Roma e Sud

autonomia Regioni - bozza al Cdm ma i nodi restano - De Luca guida la rivolta del Sud : Nel frattempo, all'interno della componente leghista al governo, si succedono le riunioni preparatorie: "Abbiamo avuto al Mef - racconta il sottosegretario all'Economia Massimo Garavaglia - un ...

autonomia - la ministra Stefani : “Testi pronti per cdm. Ma nodi da discutere”. De Luca si appella a M5s : “La blocchino” : Il consiglio dei ministri del 14 febbraio discuterà i testi per l’Autonomia rafforzata di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. A darne garanzia è la ministra per gli Affari regionali del Carroccio Erika Stefani: “Non c’è nessuno slittamento. I testi sono pronti e li porto in Consiglio dei Ministri domani. Restano dei nodi politici sui quali discutere”. Sul tema continua lo scontro tra le Regioni. Il presidente della ...

Erika Stefani : "Testo sull'autonomia di Veneto - Lombardia ed Emilia Romagna domani in cdm" : "Non c'è nessuno slittamento. I testi sono pronti e li porto in Consiglio dei Ministri domani. Restano dei nodi politici sui quali discutere". Lo rende noto il ministro per gli Affari Regionali Erika Stefani relativamente al testo per l'autonomia rafforzata del Veneto, Lombardia e Emilia Romagna.Intanto il presidente della Regione Campania afferma: "Faremo di tutto per bloccare il processo dell'autonomia differenziata se vengono meno le ...

L'autonomia regionale in Cdm Stefani : "Ma restano nodi politici" : "Non c'e' nessuno slittamento. I testi sono pronti e li porto in Consiglio dei Ministri domani. restano dei nodi politici sui quali discutere". Lo rende noto il ministro per gli Affari Regionali Erika Stefani relativamente al testo per l'autonomia rafforzata del Veneto, Lombardia e Emilia Romagna Segui su affaritaliani.it

Regionalizzazione Scuola 'salta' in CdM/ Tra autonomia e uguaglianza : Cgil "progetto secessionista" : autonomia differenziata, polemiche sulla Regionalizzazione della Scuola: sindacati 'svolta secessionista'. Salta norma in CdM: ecco cosa succede ora

Primo ok del Cdm/ L'autonomia del Nord toglie ruolo a Roma : La 'secessione del ricco Nord' avanza, apparentemente con il pieno consenso di Lega e 5Stelle. Certo, il Consiglio dei Ministri di ieri non ha approvato nessun documento ufficiale sull' 'autonomia ...

autonomia - domani la bozza in Cdm. Giorgetti : "O si fa o il governo rischia" : L' Autonomia , un tema molto vicino alla Lega. Da sempre. Così, da Milano, il vice presidente del Consiglio, Matteo Salvini , a fianco del governatore della Lombardia, Attilio Fontana , ha annunciato ...