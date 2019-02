Diego Buonanotte, il talento incompiuto vola in Brasile?

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) La permanenza diin Cile, all’Universidad Católica, è alquanto incerta perché il giocatore pare non abbia accettato la proposta di prolungamento contrattuale.Calcio estero, Storie, Sudamerica,/ Già tempo fa vi fu un interessamento per il geniale trequartista da parte dei colombiani dell’Atlético Nacional che alla fine però non riuscirono a convincere l’entourage del calciatore.Secondo alcune fonti provenienti dall’altra parte dell’oceano i Cruzados hanno offerto all’argentino, il cui contratto scadrà il prossimo giugno, un rinnovo annuale alla stessa cifra.Queste condizioni pare che siano state rifiutate dal quasi 31enne: il centrocampista chiede infatti, oltre ad uno stipendio maggiore, un contratto di due anni altrimenti non rinnoverà.Saputa la notizia si sono subito fatti avanti i brasiliani del ...