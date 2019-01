Londra | esce con la bici e non torna più a casa | 17enne ucciso a coltellate in strada

4 startup italiane a Londra in cerca di fondi per crescere : Le startup che nascono in Italia e che hanno ambizioni di crescere in modo solido e in tempi brevi, sanno che con ogni probabilità devono andare all’estero per trovare i fondi necessari per farlo. Il fenomeno si amplifica se le dimensioni delle startup aumentano. Quando parliamo di scaleup che necessitano di round di finanziamento molto importanti per crescere, scopriamo che sono poche le realtà – tra venture capital e angel investor – in ...