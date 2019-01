Quota 100 | l' Inps rende noti i criteri applicativi con due circolari

Pensioni - parte l’uscita anticipata. Già mille domande per Quota 100 Come fare Divieti - tempi - requisiti : tutte le regole : ieri il primo giorno per presentare la domanda da parte di chi ha 62 anni d’età e 38 anni di contributi. Le richieste all’Inps sono state 600 da parte dei cittadini, altre 400 dai patronati

Quota 100 - partenza col botto : Nel primo giorno di Quota 100 oltre 1.000 italiani hanno presentato domanda . A darne notizia su Facebook è il ministro Matteo Salvini. COME FARE DOMANDA Con un messaggio diffuso sul proprio sito ieri,...

Quota 100 : sono previste decurtazioni se la pensione sarà 'd'oro' : Ieri Quota 100 è divenuta legge di Stato. Ad annunciarlo sono stati il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il sottosegretario al lavoro Massimo Garavaglia, durante una conferenza stampa alla Camera. Questa riforma previdenziale fortemente voluta dal leader del Carroccio per superare la legge Fornero (che rimane comunque attiva). L'adesione a Quota 100 è del tutto volontaria. Le domande pervenute fino ad oggi, 30 gennaio, per aderire a questa ...

Pensioni flessibili - in poche ore 1000 domande all'Inps per la Quota 100 : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 30 gennaio 2019 vedono emergere i primi dati in merito alle richieste di pensionamento tramite Quota 100 pervenute all'Inps nella giornata di ieri, dopo la pubblicazione del DL sulla riforma del settore in GU. In poche ore sono infatti giunte all'Istituto pubblico di previdenza oltre 1000 domande di quiescenza. Nel frattempo dai sindacati si esprime soddisfazione per le nuove opzioni di flessibilità in ...

