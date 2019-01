Di Francesco | ' Divento matto | non possiamo essere una squadra di livello'

tuttosport

: RT @PagineRomaniste: #DiFrancesco: 'Non siamo stati puliti sul palleggio. Mi fa impazzire e divento matto perché non riusciamo ad avere con… - 250goal : RT @PagineRomaniste: #DiFrancesco: 'Non siamo stati puliti sul palleggio. Mi fa impazzire e divento matto perché non riusciamo ad avere con… - GoalItalia : #DiFrancesco furioso dopo #AtalantaRoma: 'Non si può buttar tutto all'aria così' ?? - IlmsgitSport : Di Francesco: «Ci manca continuità, divento matto» -

(Di domenica 27 gennaio 2019) Non positivo il giudizio per Kluivert , subentrato a El Shaarawy autore del provvisorio 0-3 : 'Io voglio di più, non deve solo difendere, deve anche fare male.' Atalanta-Roma, cronaca e statistiche ...