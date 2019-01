Trovati due “nomi in codice” in Android | Salmon e Medaka | quest’ultimo si pensa sia Pixel

Villa Castelli : denunciati due giovani del luogo Trovati in possesso dell'armamentario del perfetto scassinatore : Nel corso della notte, la pattuglia della Stazione Carabinieri di Villa Castelli durante l'esecuzione di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori, nelle adiacenze del ...

Glasgow - due giovani Trovati morti in casa : “Forse uccisi dal monossido di carbonio” : Derek Hurles e Nicole McGeachin, due giovani entrambi di 23 anni, sono stati trovati morti lunedì mattina in un appartamento in Scozia, nella zona di Thornliebank a Glasgow. Forse a ucciderli il monossido di carbonio, ma per il momento la polizia non ha confermato questa ipotesi. I loro cani sono stati trovati vivi.Continua a leggere

A due anni è malata di tumore - il mondo si mobilita per lei : «Già Trovati 4 donatori». Ma non basta : A soli due anni, la piccola Zainab Mughal è già un'eroina: la bimba americana, malata di tumore , ha un gruppo sanguigno rarissimo e la sua vicenda ha fatto il giro del mondo già un mese fa. Ora la mobilitazione internazionale per lei sta avendo i primi frutti, fino a trovare già quattro donatori: ad affermarlo è una ONG americana, One Blood , che in un comunicato ha ...

Trovati morti in un canalone i due alpinisti dispersi da sabato in Val Chisone : Sono stati riTrovati morti i due alpinisti dispersi da sabato in Val Chisone: Alberto Miserendino, 22 anni, nato a Nicosia in provincia di Enna e residente a Giaveno, e il 29enne torinese Gabriele Boetti. Il soccorso alpino aveva setacciato le montagne circostanti, anche con un elicottero del 118, dei due che sabato sera avevano bivaccato in alta q...

Bimba di due anni in coma : aveva ingerito hashish - marijuana e cocaina Trovati in casa : hashish, marijuana e cocaina: è quanto trovato dai medici dell’ospedale San Matteo di Pavia nel sangue e nelle urine di una bambina di due anni e mezzo arrivata già in coma. Come si legge su ‘La Provincia pavese‘, la Bimba vive in provincia di Milano. I fatti risalgono al 22 dicembre, quando la piccola è svenuta e i genitori, papà trentenne e mamma poco più giovane, hanno chiamato il 118. La Bimba è stata portata in ambulanza ...

RiTrovati morti due escursionisti triestini : Sono stati Ritrovati senza vita i due escursionisti triestini , dispersi dallo scorso martedì nel tarvisiano. Il Soccorso Alpino del Friuli Venezia Giulia sta procedendo al recupero dei corpi. I due, ...

