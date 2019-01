ECHO INPUT | cos’è e come funziona

Amazon ECHO INPUT - il dispositivo che rende smart tutti i vecchi speaker : Avere un altoparlante intelligente è diventato un gioco da ragazzi anche in Italia. L'arrivo di Amazon Alexa e di Assistente Google ci ha spalancato le porte a un'intera gamma di dispositivi alla portata di tutte le tasche: bastano poche decine di euro per comprare uno smart speaker e metterti in casa un vero e proprio maggiordomo che può aiutarti nelle faccende di tutti i giorni. Ma chi ha voglia di acquistare un bell'impianto Hi-Fi che non è ...