Kucka | ' Parma | voleremo Serie A la mia seconda casa'

Serie A Parma - il giorno di Kucka : «Contento di essere qui - darò tutto» : Parma - Juraj Kucka si presenta da nuovo giocatore del Parma . Con lui, in conferenza stampa, presente il Presidente Pizzarotti : "Juraj è un calciatore molto importante. Il Direttore Faggiano è ...

Parma - ufficiale l’arrivo di Kucka : i dettagli contrattuali : Juraj Kucka approda al Parma ufficialmente, il classe ’87 ha firmato un nuovo contratto col club ducale sino al 2022 Il Parma Calcio 1913 ha ufficializzato “l’acquisto a titolo definitivo del calciatore Juraj Kucka (Bojnice, Slovacchia, 26 febbraio 1987) dal Trabzonspor“. Il centrocampista, che in carriera ha vestito tra le altre le maglie di Sparta Praga, Genoa e Milan, dopo aver sostenuto le visite mediche ...

Kucka : 'Situazione negativa in Turchia - il Parma mi ha convinto' : Juraj Kucka lascia il Trabzonspor per tornare in Italia, il centrocampista è atterrato a Bologna ed è diretto a Parma per le visite mediche con i crociati. Intercettato da Sky Sport , l'ex Milan spiega: 'Sono contento, ora devo fare le visite mediche e poi vediamo. Spero di fare anche meglio di quanto fatto in passato in Italia. In Turchia non c'era una buona situazione, ...

Parma - Faggiano incontra la Juve e fa il punto sul calciomercato : Kucka - Caceres e… Portanova : Parma, Faggiano alle prese con diverse mosse di calciomercato, oggi incontro con la Juventus per parlare di alcuni giovanissimi Il ds del Parma Faggiano, ha incontrato oggi i vertici della Juventus per discutere ovviamente di calciomercato. Il dirigente ducale, ha affrontato diversi discorsi con il club bianconero, da Kastanos ad un’idea d’inserimento per Spinazzola. Ai microfoni di calciomercato.com, Faggiano ha rilasciato ...

