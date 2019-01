Icardi | Wanda Nara criptica I tifosi dell' Inter sulle spine per il rinnovo

Rinnovo Icardi - un post misterioso di Wanda Nara fa crescere i dubbi : Rinnovo Icardi – La questione relativa al contratto dell’attaccante e capitano dell’Inter sta tenendo banco ormai da giorni. Più volte infatti la moglie e agente dell’argentino, Wanda Nara, ha fatto partire dichiarazioni e staccate più o meno velate tramite i propri canali social per mettere in dubbio la firma del marito sul prolungamento dell’accordo in […] L'articolo Rinnovo Icardi, un post misterioso di ...

Wanda Nara ed Icardi volano a Roma - la sorpresa di Mauro ai fan : registrata una puntata di ‘C’è Posta per Te’ : Wanda Nara e Mauro Icardi a Roma, la coppia di argentini nella capitale per registrare una puntata di ‘C’è Posta per Te’ Ieri, tra le storie Instagram di Wanda Nara, sono spuntati dei video che vedevano la Wags prendere un jet privato per Roma insieme a Mauro Icardi ed al loro entourage. L’affascinante soubrette però non ha svelato il perchè lei ed il marito si siano recati nella capitale per poche ore, rientrando ...

Maxi Lopez attacca Wanda Mara mi chiama quando Icardi non c’è : Maxi Lopez dalle pagine del settimanale argentino “Olè”, attacca duramente l’ex moglie Wanda Nara: “quando suo marito è in ritiro, mi cerca. Mi chiama, ma io non voglio cascarci più”. “Le cose non vanno bene. Mi adeguo e lei non assolve al ruolo di madre. Cerco di sfuggire a queste polemiche per non confondere i bambini. Voglio mantenere il rapporto con i miei figli e nient’altro. Ma lei chiama solo in ...

Maxi Lopez svela il ‘giochino’ di Wanda Nara - la moglie di Icardi replica su Twitter : “sono solo cazzate” : Maxi Lopez-Wanda Nara, è ancora scontro: dopo le ultime dichiarazioni del calciatore argentino si accendono gli animi sui social Che tra Maxi Lopez e Wanda Nara le cose non vadano nel migliore dei modi è risaputo. L’ex coppia non se le manda a dire tramite tribunali e media ed ora anche sui social. Dopo le ultime dichiarazioni del calciatore argentino, nelle quali Maxi Lopez ha insinuato che Wanda Nara lo chiami solo quando Icardi ...

Inter - Marotta smentisce Wanda Nara : “il rinnovo di Icardi? Ecco cosa dico” : Marotta e Wanda Nara non sono ancora sulla stessa lunghezza d’onda in merito al rinnovo di Mauro Icardi con l’Inter Inter, Marotta e Wanda Nara la pensano in maniera diametralmente opposta in merito al rinnovo di Mauro Icardi. Secondo la compagna del centravanti nerazzurro, vi è qualche problema nel trovare un accordo col club, Marotta invece smentisce tale versione ai microfoni di Rai Sport: “Bisogna stare tranquilli, ...

Inter - ecco il giorno dell'incontro tra Marotta - Ausilio e Wanda per Icardi : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , l'Inter è pronta ad alzare l'offerta a 7 milioni di euro netti all'anno d'ingaggio, eliminando la clausola rescissoria. GIOCA A FANTACALCIOMERCATO , il gioco ...