Amazon | i dash button illegali in Germania

I dash button di Amazon sotto accusa in Germania : (Foto: Amazon ) Lo scorso 10 gennaio un tribunale tedesco ha sentenziato che i dash button di Amazon violano le regole sulla protezione dei consumatori non fornendo sufficienti informazioni sul prodotto che, premendo il dispositivo, si acquista. I dash button hanno le dimensioni di una chiavetta usb e, sfruttando la connessione wifi, permettono tramite un pulsante di ordinare sul portale di ecommerce uno specifico prodotto. Amazon ha pensato a ...

Dash Pods 3 in 1 in offerta al 50% su Amazon : Il venerdì nero propone in maxi offerta il detersivo per lavatrice in monodosi, difficile non approfittarne