Quarti di Coppa Italia : sarà sfida secca tra Inter e Lazio : L’Inter approda ai Quarti di finale. Ad attendere i nerazzurri c’è la Lazio, con il sorteggio che decreterà la squadra

Tutto facile per l’Inter - la squadra di Spalletti stacca il pass per i quarti di Coppa Italia : Benevento ko [FOTO] : 1/35 Claudio Grassi/LaPresse Claudio ...

Coppa Italia - Inter ai quarti di finale : 19.58 Sarà Inter-Lazio ai quarti di Coppa Italia. I nerazzurri si sbarazzano 6-2 del Benevento, formazione di serie B, in un 'Meazza' deserto per la squalifica per gli ululati a Koulibaly. Si parte e Antei commette fallo da rigore su Candreva, Icardi trasforma (3') Padelli sventa una zampata di Tello poi Candreva raddoppia dopo palo di testa di Icardi (7').Tris Dalbert di sinistro (46' pt).Ripresa, Martinez di testa (48') e di destro (66'), ...

Juventus - la probabile formazione anti-Inter : Dybala trequartiata dietro CR7 e Mandzukic : Intorno alle 9:45 di questa mattina, i giocatori della Juve hanno lasciato l'hotel di Leinì per salire sul pullman che li ha condotti all'Allianz Stadium per svolgere la rifinitura mattutina. I bianconeri hanno fatto le ultime prove tattiche in vista della sfida di questa sera contro l'Inter. In casa Juventus il dubbio più grande di formazione sembra essere risolto. Infatti, Rodrigo Bentancur ha smaltito il problema alla schiena e stasera ...

Inter - occhi in casa Udinese per rinforzare la trequarti : nel mirino c'è De Paul : Una delle società che si muoveranno maggiormente nelle prossime sessioni di calciomercato è sicuramente l'Inter. Il direttore sportivo del club nerazzurro, Piero Ausilio, ha dichiarato nei giorni scorsi che per gennaio si vedrà di integrare la rosa, ma sarà la prossima estate che la società farà qualcosa di davvero importante. L'arrivo dell'ex amministratore delegato della Juventus, Giuseppe Marotta, dimostra ulteriormente la volontà di Suning ...

Inter - Spalletti : 'Marotta è un trequartista - per lui parlano i risultati' : MILANO - Prima di tre trasferte consecutive ad alto tasso di difficoltà, Tottenham-Roma-Juventus,, l' Inter affronta il Frosinone con la necessità di cancellare il flop di Bergamo, ultima gara prima ...

Inter - Spalletti 'Nainggolan è recuperato. E Marotta è un trequartista' : MILANO -'La gara col Frosinone? Diciamo che diventa fondamentale il fatto che il match di domani venga preso in seria considerazione. Non è più semplice delle altre sfide. E' solo la prima di una ...