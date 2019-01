Ponte Morandi | Toninelli | Aspi pagherà ma non ricostruirà

Bus Avellino e Ponte Morandi - Di Maio : «Ci riprenderemo Autostrade» Strage viadotto - assolto Castellucci : Lo scrive il vicepremier su Facebook, in un post dedicato alle vittime del bus finito nella scarpata ad Avellino e del Ponte Morandi crollato a Genova. E proprio per il Ponte arriva l’annuncio di Toninelli: «Pagherà Autostrade». La richiesta è di 400 milioni di euro

Ponte Morandi Genova - Toninelli : Aspi pagherà ricostruzione - : Il ministro delle Infrastrutture ha scritto su Twitter che la società non parteciperà ai lavori sul nuovo viadotto ma pagherà anche per gli immobili sfollati, le imprese e "quanto ha distrutto con il ...

**Ponte Morandi : Toninelli - 'Aspi pagherà non ricostruirà - andiamo avanti**' : Roma, 11 gen. (AdnKronos) - "Aspi ha comunicato a commissario Bucci impegno a pagare il Ponte di Genova, immobili sfollati e imprese e quanto ha distrutto con il crollo. Come avevamo detto non ricostruirà, ma pagherà. Ora andiamo avanti su ogni fronte, concessione compresa". Così su twitter il minis

Ponte Morandi - Toninelli : "Autostrade pagherà la ricostruzione" : Ponte Morandi, Toninelli: "Autostrade pagherà la ricostruzione" Il ministro delle Infrastrutture ha scritto su Twitter che la società non parteciperà ai lavori sul nuovo viadotto ma pagherà anche per gli immobili sfollati, le imprese e “quanto ha distrutto con il crollo” Parole chiave: ...

Genova : Ponte Morandi - la protesta degli abitanti ai confini della zona rossa : Chi sarà costretto ad abitare vicino ai cantieri di demolizione e costruzione ha protestato in maniera pacifica nelle strade del centro -

Ponte Morandi - a Genova manifestano i residenti della zona arancione : “Subiremo il cantiere ma ci hanno dimenticati” : “Tutela dell’ambiente e salvaguardia della salute”. Sono queste le istanze prioritarie per le circa 300 famiglie che vivono ai confini della zona rossa dell’area di cantiere sotto a quel che resta del Ponte Morandi, e oggi si sono date appuntamento per manifestare sotto la sede del Comune di Genova, per chiedere un incontro con il commissario straordinario e sindaco Marco Bucci e poi sfilare in corteo sotto la Prefettura e il palazzo ...

Presidio 'gilet arancioni' Ponte Morandi : ANSA, - GENOVA, 11 GEN - Indossano gilet arancioni, colore simbolo della zona in cui vivono, e in piazza hanno anche portato i loro figli le 300 famiglie che vivono ai limiti della zona rossa di ponte ...

Ponte Morandi. Autostrade trasferisce Stefano Marigliani. Oggi riprendono gli interrogatori : A quasi cinque mesi dal disastro del Ponte Morandi, Autostrade ha deciso di trasferire a Milano il direttore del Tronco di Genova, Stefano Marigliani, indagato per il crollo. Al suo posto è stato nominato Mirko Nanni, 54 anni, già direttore del tronco di Bologna e di quello di Firenze. Il suo ruolo sarà operativo dal 14 gennaio. La notizia è riportata da Il Secolo XIX. riprendono gli interrogatori Il fronte giudiziario riprende a lavorare con ...

Ponte Morandi. Contro il contratto unico PerGenova propone penali fino a 2 milioni al giorno : In attesa che si sciolga il nodo del contratto (unico o separato) che regolerà le attività di demolizione e ricostruzione, sul Ponte Morandi tornano a circolare macchine e uomini per l’avvio delle operazioni già definite. Le operazioni in programma Ad indicarle, in modo preciso, è Il Secolo XIX. Entro il fine settimana i tecnici delle ditte Omini e Fagioli inizieranno la rimozione dei new jersey di cemento, in modo da alleggerire la struttura. ...

Epifania solidale al Circolo Merlino : doni ai parenti delle vittime Ponte Morandi [GALLERY] : Epifania di solidarietà al Circolo Merlino, distribuiti doni ai parenti delle vittime del Ponte Morandi L’evento organizzato da “Quelli del Ponte Morandi” assieme alla collaborazione del Circolo Merlino, l’associazione Fisherlandia, ha avuto tra i protagonisti della giornata le bandiere rossoblùcerchiate Mimmo Criscito e Angelo Palombo. Foto di Massimo Cazzola Il capitano del Genoa e il collaboratore tecnico della Sampdoria hanno regalato ...

Ponte Morandi : le penali altissime del contratto unico di Bucci : Poche le notizie sul Morandi sui giornali di oggi. L’unico che nomina il Ponte crollato è Il Secolo XIX che torna sulla questione “contratto unico” che ormai è diventato il pallino fisso del sindaco-commissario Bucci. La strategia del sindaco La bozza di contratto unico inviata alle aziende coinvolte nella demolizione e ricostruzione del Ponte contiene capitoli ben divisi, come divise e dettagliate sono le competenze di chi deve demolire e chi ...

Ponte Morandi : la Procura chiama a deporre l’ex ministro Lupi : Mossa a sorpresa della Procura, che ha convocato a deporre l’ex ministro per i trasporti, Maurizio Lupi, che guidò il Mit dal 2013 al 2015, sotto il governo Letta. È stato Di Pietro a chiamarlo in causa Lupi, scrive Il Secolo XIX, è stato tirato in ballo durante l’interrogatorio di Antonio Di Pietro che, quando era uscito dal Palazzo di Giustizia, intrattenutosi con i cronisti, aveva detto che le responsabilità andavano ricercate in chi aveva ...

Ponte Morandi : fumata nera per il contractor unico per i lavori : Tramonta la possibilità di avere un capofila unico e un solo contratto di appalto sia per la demolizione che per la ricostruzione del Ponte Morandi. Il soggetto candidato a essere capofila dell’opera era PerGenova, la società consortile composta da Salini Impregilo e Fincantieri, che si è assicurata l’appalto per la ricostruzione del Ponte. PerGenova avrebbe dovuto essere capofila anche dell’Ati dei demolitori (composta da Fagioli, Fratelli ...