Vende un rene per acquistare un iPhone | 25enne cinese resta disabile

Vende il suo rene per comprarsi un iPhone e un iPad e resta invalido a vita : Vende un rene per potersi comprare un iPhone e un iPad resta invalido Quando aveva 17 anni ha deciso di Vendere un rene per racimolare i soldi necessari a comprare un iPhone e un iPad. Oggi, Wang, cittadino cinese che di anni ne ha 25, è invalido a causa di quella operazione e costretto a letto per il resto della sua vita, ha costantemente bisogno di cure e di ricoveri in ospedale per trattamenti ciclici e dialisi regolare. Tutto solo per ...

