Modric più Kroos | l' Inter prepara il doppio assalto

Inter - Marotta cambia tutto : Conte più Modric e una squadra rivoluzionata (RUMORS) : L'Inter ha ufficializzato solo giovedì scorso il nuovo amministratore delegato, Giuseppe Marotta, che ha già cominciato a lavorare per studiare come rinforzare al meglio la rosa nerazzurra. Di questo ha parlato con i vertici di Suning e con il patron, Jindong Zhang, nel suo viaggio in Cina, a Nanchino, di poco più di un mese fa. L'ex dirigente della Juventus in primis deve risolvere la questione Mauro Icardi visto il caos scatenato sul rinnovo ...