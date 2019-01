Xbox One | brevettato un controller con trigger resistivi

Negli USA Nintendo Switch potrebbe aver superato le vendite di PS4 e Xbox One combinate nel mese di dicembre : Il report del gruppo NPD per le vendite di videogiochi Negli Stati Uniti a dicembre 2018 sarebbe comparso in anticipo, stando a quanto riportato da Nintendosoup.Secondo il report trapelato, Nintendo Switch sarebbe stata la console per videogiochi più venduta Negli Stati Uniti per il mese di dicembre. Ma non solo, il report sembra suggerire che Switch abbia superato sia PS4 sia Xbox One, combinate, durante lo scorso mese. L'insider Benji, che ha ...

Mat Piscatella : PS5 e la prossima Xbox arriveranno nel 2020 e abbandoneranno il "tradizionale modello generazionale" : Si continua a parlare moltissimo della prossima generazione di console. Qualunque cosa abbiano in serbo Microsoft e Sony, sappiamo che PlayStation 5 e Xbox Scarlett stanno arrivando, ma non sappiamo quando. Molti report hanno suggerito un reveal nel 2019 / inizio 2020, anche se per il momento non è stato confermato nulla. Detto questo, un famoso analista ha condiviso le sue previsioni, affermando anche che, con PS5 e Xbox Scarlett, cambierà il ...

Votate i giochi più attesi del 2019 su Xbox One : Dopo aver decretato i migliori giochi del 2018, pubblicando i risultati degli Eurogamer Awards, è giunto finalmente il momento di chiedere a voi, lettori di Eurogamer, quali siano i vostri giochi più attesi nel 2019.Questo 2019 sembra già un anno particolarmente interessante per noi videogiocatori, ma quali titoli riserveranno le migliori sorprese? In questo sondaggio (e negli altri) vi diamo la possibilità di votare fino a 2 giochi per ogni ...

Call of Duty Black Ops 4 : il nuovo aggiornamento ha reso Blackout ingiocabile su Xbox One X : Il 18 dicembre scorso Treyarch ha reso disponibile un importante aggiornamento per Call of Duty: Black Ops 4, che introduceva l'evento Absolute Zero per la modalità Blackout.Oltre a un nuovo Specialista e a tanti altri contenuti, sembra però che l'aggiornamento abbia inserito nel gioco un fastidioso problema che affligge specificatamente la versione Xbox One X di Black Ops 4. Dopo aver installato l'aggiornamento, un numero crescente di utenti ha ...

Serious Sam Collection potrebbe arrivare su PS4 ed Xbox One : L'Entertainment Software Rating Board americano (ESRB) ha recentemente classificato Serious Sam Collection per Xbox One e PS4. Anche se il rilascio sulle nuove console sembra essere imminente, consigliamo di prendere la notizia con le dovute cautele in quanto Croteam non ha ancora commentato la cosa. Come riporta Gematsu, la Serious Sam Collection è stata pubblicata su PS3 ed Xbox 360 e contiene Serious Sam HD: The First Encounter, Serious Sam ...

Legendary Eleven arriva su Xbox One : Eclipse Games dopo il lancio su Steam e Switch, annuncia ufficialmente che Legendary Eleven arriverà anche su Xbox One a partire dal 4 Gennaio 2019, rivolto a tutti gli appassionati del calcio Arcade degli anni 80-90. Legendary Eleven: Disponibile anche su Xbox One da Gennaio 2019 La descrizione ufficiale del gioco recita: Questo nuovo approccio al grande sport ha una giocabilità fluida e meccaniche uniche. Sviluppa schemi ...

Microsoft starebbe sviluppando delle webcam 4K compatibili con Xbox One : Come riporta Eurogamer.net, secondo quanto riferito, Microsoft starebbe sviluppando delle webcam 4K per Windows 10 con supporto per Xbox One.Secondo Thurrot.com (grazie, TechRadar), Microsoft sta sviluppando "diversi" modelli completi di funzionalità integrata Windows Hello, così potrete accedere alla vostra Xbox One utilizzando il riconoscimento facciale, proprio come Kinect. I report suggeriscono che alcune webcam potrebbero anche offrire la ...

Microsoft : in arrivo una nuova serie di Webcam 4K per Windows 10 e Xbox One? : Thurrott.com ha lanciato quest’oggi una nuova indiscrezione molto interessante che fa riferimento alla commercializzazione, durante il 2019, di una nuova serie di Webcam ad alta risoluzione. Queste, stando ai rumor, saranno prodotte e vendute direttamente da Microsoft e saranno compatibili sia con Windows 10 sia con Xbox One. Su Windows 10 potranno essere utilizzate, oltre ovviamente per registrare filmati e per videochiamare, anche per ...

Razer presenta Turret - la tastiera certificata Xbox One : Con l’aggiornamento pubblico di novembre Microsoft aveva rilasciato finalmente, dopo circa due anni di attesa e rinvii, il supporto ufficiale a mouse e tastiera da parte di tutta la famiglia Xbox One. Così come preannunciato dalle indiscrezioni, sfruttando il recente update, Razer ha presentato ufficialmente Turret. Si tratta della prima e attualmente unica tastiera certificata Microsoft non solo per Windows 10 ma anche per le sue console ...

Paladins : disponibile il cross-platform per PC - Xbox One e Nintendo Switch : Dopo che Fortnite è riuscito a distruggere il muro del cross-platform su PS4, Xbox, Nintendo, PC e mobile era ovvio aspettarsi che altri titoli simili avrebbero prima o poi seguito il suo esempio. Paladins raggiunge l'obiettivo solo in parte in quanto i ragazzi di Hi-Rez Studios sono riusciti a pubblicare una patch che introduce il cross-platform su PC, Xbox One e Switch, ma non su PS4. Come riporta Gamingbolt, sembra che Sony non abbia ancora ...

Secondo Engadget Xbox probabilmente dominerà la prossima generazione di console : Un'interessante articolo comparso su Engadget afferma che Xbox dominerà la prossima generazione di console contro PlayStation.Come riporta Gamepur, Xbox potrebbe non avere rivali nella next-gen grazie al rinnovato interesse di Microsoft per i giochi e grazie a tutti gli investimenti fatti negli ultimi mesi.Sono stati acquisiti nuovi importanti studi (come Obsidian Entertainment e Ninja Theory) e sono stati lanciati apprezzati servizi, come Xbox ...

Razer Turret è il primo set tastiera e mouse pensato per Xbox One : Razer, una tra le aziende leader nel lifestyle gaming, annuncia una nuova modalità di gioco su console con Razer Turret for Xbox One, una combinazione di mouse e tastiera (nel solo layout USA) wireless pensati per Xbox One. Questo set pensato per la console verrà lanciato entro il Q1 del 2019 e si presenta come una combo di prodotti che supporta diverse tecnologie made in Razer ricordando particolari periferiche già disponibili per PC. ...

Call of Duty : Black Ops 4 : "Operazione Zero Assoluto" è ora disponibile per Xbox One e PC : Ottime notizie per tutti i giocatori attualmente impegnati nell'apprezzato Call of Duty: Black Ops 4. Un nuovo aggiornamento ha portato "Operation Absolute Zero" anche su Xbox One e PC, dopo un periodo di esclusività per PS4.Come segnala VG247.com, "Operation Absolute Zero" (Operazione Zero Assoluto) introduce in Black Ops 4 alcune interessanti novità, come lo specialista Zero, la nuova modalità per Blackout, Hijacked e 100 nuovi livelli nel ...