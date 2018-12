Milano-Sanremo 2019 | data | programma | orari e tv Il calendario completo

Il 2018 di Vincenzo Nibali : dal trionfo alla Milano-Sanremo alle lacrime del Tour. L’orgoglio dello Squalo ferito : Un’annata che sarà in ogni caso da ricordare. Il 2018 resterà impresso nella memoria di Vincenzo Nibali, che si è confermato, una volta di più, uno dei più forti corridori italiani di sempre. Nonostante tutto, nonostante la clamorosa sfortuna, lo Squalo è andato a prendersi un trionfo strepitoso ad inizio stagione, rimpinguando un palmares già unico, e nel finale dell’anno ha dimostrato a tutti di essere ancora pronto a ripartire, ...

Ciclismo - Peter Sagan : “La Milano-Sanremo un sogno - proverò la Liegi. La Bora è fortissima per le Classiche” : La Bora-hansgrohe sta svolgendo un ritiro a Maiorca, la corazzata tedesca si appresta a vivere una grande stagione nel World Tour e il periodo di preparazione in terra iberica sarà fondamentale per mettere fieno in cascina. La squadra si è rafforzata molto con gli arrivi di Maximilian Schachmann, Oscar Gatto e Jempy Drucker ma la stella indiscussa è sempre Peter Sagan: il tre volte Campione del Mondo non indosserà la maglia iridata (cosa che non ...

Ciclismo - Elia Viviani : “Obiettivo Milano-Sanremo. Al Tour de France si può puntare alla Maglia Gialla - su Tokyo…” : “Sarei un bugiardo se dicessi di sì, quello che ho fatto nessuno se lo aspettava. Pensavo di migliorare, quello sì”. Nessuno, a partire da Elia Viviani stesso, si sarebbe aspettato una stagione così per quanto riguarda il velocista di Isola della Scala che, passato alla Quick-Step Floors, ha inanellato una serie incredibile di vittorie, spesso e volentieri anche di importanza rilevante. Il passaggio alla squadra belga, che doveva ...

Viviani : 'Nel 2019 sogno la Milano-Sanremo' : ... quella al campionato italiano di Darfo Boario Terme è stata la vittoria più bella dell'anno ' ha spiegato Viviani, che assieme alla compagna e azzurra Elena Cecchini , campione del mondo nella ...

Ciclismo : Davide Cimolai si trasferisce all’Israel Cycling Academy col sogno della Milano-Sanremo : Nuova avventura in Israele per Davide Cimolai. Il ventinovenne di Pordenone è stato infatti ingaggiato dalla Israel Cycling Academy, che quest’anno ha partecipato per la prima volta al Giro d’Italia. Cimolai termina, dunque, il rapporto che lo legava alla Groupama-FDJ. Questo passaggio in terra israeliana, peraltro, segna il suo primo approdo in una formazione non del World Tour, visto che la ICA fa parte delle squadre ...

Ciclismo - Elia Viviani : 'I Mondiali 2019 sono un mio obiettivo. In primavera punto a Milano-Sanremo e Gand' : Per questo l'insidioso percorso dei Mondiali 2019 che si terranno nello Yorkshire , Gran Bretagna, non può far paura, come ha spiegato lo stesso Viviani ad OA Sport: ' Sicuramente la rassegna iridata ...