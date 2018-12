OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 27 dicembre 2018 : Pesci molto stanchi - e gli altri segni? : OROSCOPO PAOLO Fox, previsioni Oggi 27 dicembre 2018: Bilancia giornata al rallentatore, Cancro in attesa di un Capodanno piacevole, gli altri segni?

Oroscopo 2019 : anno complicato e colmo di impegni per i Pesci : Il segno zodiacale dei Pesci per l'anno 2019 avrà un Oroscopo abbastanza complicato, in quanto di fronte a grandi cambiamenti nello stile di vita, oltre ad ostacoli e sfide da superare che soprattutto nella seconda parte dell'anno lo impegneranno parecchio. L'amore per i Pesci nel 2019 Tra tutti i segni zodiacali, quello dei Pesci avrà Giove in Sagittario e quindi sarà portato a scatti di collera che, oltre a fare male alla salute, potrebbe ...

Oroscopo del giorno 28 dicembre : venerdì la Luna entra in Bilancia - Pesci tra i migliori : L'Oroscopo del giorno 28 dicembre 2018 porta quest'oggi in evidenza l'ottimo aspetto astrale coincidente con la Luna in Bilancia. Curiosi di dare una sbirciata al pensiero delle stelle di questo venerdì? Bene, iniziamo di gran lena portando alla vostra attenzione i segni migliori, ovviamente scelti tra i sei della seconda sestina zodiacale sotto analisi in questo contesto. Per la precisione, diciamo pure che andremo a "tastare il polso" alle ...

OROSCOPO PAOLO FOX/ Previsioni oggi 26 dicembre 2018 : stelle importanti per i Pesci - e gli altri segni? : OROSCOPO PAOLO Fox Previsioni oggi 26 dicembre 2018: Gemelli libertà d'azione, Capricorno voglia di fare e tutti gli altri segni zodiacali?

A New York stanno spostando 3 milioni di Pesci morti : È la collezione del Museo di storia naturale, che verrà collocata in una sede più moderna e funzionale

Oroscopo 25 dicembre : per i Pesci momento interessante - per l'Acquario tensioni superate : E' arrivato il giorno di Natale, vediamo quindi cosa ha in serbo l'Oroscopo per tutti e dodici segni zodiacali in questa giornata, leggendo le previsioni del 25 dicembre 2018, con amore, lavoro e saluto assoluti protagonisti. Ariete: la giornata vi vedrà tornare protagonisti con maggiore forza, dopo qualche settimana di fermo finalmente riuscirete ad ottenere molto di più, anche in amore. Riuscirete a tornare sui vostri passi con maggiore ...

Oroscopo del giorno 26 dicembre - Santo Stefano : splendido mercoledì per Bilancia e Pesci : L'Oroscopo del giorno 26 dicembre 2018 è arrivato, pregno di notizie interessanti e ottime novità messe in conto per la giornata di Santo Stefano. In evidenza, oltre alla scontata classifica stelline quotidiana, soprattutto le attesissime previsioni zodiacali su amore e lavoro (quest'ultime riservate ovviamente a quei pochi impegnati in attività lavorative). Iniziamo subito con anticipare qualcosina in merito ai segni migliori e, di conseguenza, ...

Classifica Oroscopo 2019 : Leone sul podio - Pesci tra gli ultimi posti : Nel 2019 troviamo Giove in Sagittario sino a dicembre e Saturno in Capricorno per l'intero anno. Urano sarà in Ariete sino al 5 marzo per poi spostarsi in pianta stabile nel segno del Toro e Marte che viaggerà dal segno dell'Ariete sino a quello dello Scorpione. Questi i transiti più determinanti del nuovo anno a cui, di volta in volta, si aggiungeranno le influenze dei pianeti veloci, ma non meno importanti, di Luna e Sole. I segni sono ...

Antonello Venditti - doppio sold out a Roma per 'Sotto il segno dei Pesci' : il tour riprende a marzo - in attesa del nuovo album - : Questo il calendario completo - i biglietti sono disponibili su TicketOne : 2 marzo - Casalecchio di Reno , Bologna, , Unipol Arena 8 marzo - Roma, Palazzo dello Sport 16 marzo - Napoli, ...

Oroscopo del giorno 25 dicembre con classifica di Natale : Pesci top : L'Oroscopo del 25 dicembre, giorno di Natale è pronto a rilasciare le attesissime previsioni zodiacali. In questo caso l'Astrologia quotidiana sarà applicata ai soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Pronti a scoprire la nuova classifica stelline con le relative previsioni? Bene, vista la giornata davvero speciale vediamo di mettere subito in evidenza i segni più fortunati nel giorno di Natale: come anticipato già in ...

Oroscopo dal 24 al 30 dicembre : Pesci positivo - Toro salute al top - fuori forma Bilancia : La settimana che concluderà l'anno 2018 sarà ricca di tantissime novità importanti, in particolare per lo Scorpione ed i Pesci, i quali saranno circondati da molta positività al punto di trarne un grande vantaggio in campo lavorativo. La salute non sarà un problema, sia per il Toro che per il Capricorno. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: la sfera sentimentale subirà un rialzo sensibile nelle giornate di martedì e di mercoledì, quando ...

Oroscopo di Natale - Luna in Cancro : grandi sorprese per Gemelli e Pesci : Arriva l'Oroscopo di Natale per i giorni 24 e 25 dicembre. La Vigilia e il Natale saranno caratterizzate da momenti di svago ma anche di stress. Ci sarà un viavai di gente, parenti o amici di vecchia data. Scopriamo subito cosa hanno in serbo le stelle per queste due giornate. Le previsioni dell'Oroscopo di Natale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine Ariete: scaricate la tensione ed eviterete di incappare in situazioni spiacevoli. ...

Oroscopo 2019 per i segni di Acqua : prospettive nuove per Cancro e Scorpione - Pesci felice : Sta arrivando l’anno nuovo e vogliamo scoprire come saranno le previsioni dell’Oroscopo 2019 per i segni di Acqua: Cancro, Scorpione e Pesci. Gli astri annunciano delle grandi rivoluzioni per il Cancro che finalmente potrà liberarsi del passato, stravolgendo la visione delle cose. Importanti novità giungeranno anche per Scorpione e Pesci, impegnati a rimettere ordine nella vita sentimentale ma non mancheranno delle piccanti iniziative anche per ...

Antonello Venditti/ "Sotto il segno dei Pesci" compie 40 anni : ristampa deluxe : Antonello Venditti festeggia i 40 anni del suo disco Sotto il segno dei pesci uscito nel 1978 con due concerti a Roma il 21 e il 22 dicembre