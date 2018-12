: #Manovra, Morra: 'Preoccupa l'innalzamento della soglia di valore per l'affidamento diretto dei lavori pubblici. I… - RaiNews : #Manovra, Morra: 'Preoccupa l'innalzamento della soglia di valore per l'affidamento diretto dei lavori pubblici. I… - Cyber_Feed : Breaking News #Manovra,Morra:preoccupa norma appalti - TelevideoRai101 : Manovra,Morra:preoccupa norma appalti -

Il presidente della Commissione Antimafia, il ciquestelle Nicola,lancia un campanello d'allarme per unasuglicontenuta nella. "In merito all'innalzamento della soglia di valore per l'affidamento diretto dei lavori pubblici, non posso che esprimere gravezione, condivisa anche dall'Anac. Questo innalzamentotutte le realtà antimafia", dice, annunciando che si adopererà per "promuovere modifiche".(Di domenica 23 dicembre 2018)