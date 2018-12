Manovra | Sergio Mattarella e il timore che non si faccia in tempo | scatterebbe

Manovra - voci sul piano di Sergio Mattarella per azzerarla e far cadere il governo : Sulla Manovra incombe l'incubo dell'esercizio provvisorio: se non venisse approvata entro il 31 dicembre scatterebbe il regime in questione, che prevede lo stop ad ogni attività economica (lo Stato si dovrebbe limitare alle spese ordinarie). Mario Monti teme che quella del regime provvisorio sia una

Sergio Mattarella - il retroscena sullo scontro finale con il governo per la Manovra : cosa rischia l'Italia : Era dai tempi della trattativa per la formazione del governo che sul presidente della Repubblica Sergio Mattarella non c'era l'attenzione spasmodica per ogni sua smorfia facciale come in questo ...