Quanti tipi di hacker esistono?

(Di sabato 15 dicembre 2018) Si fa presto a dire(dal verbo inglese to hack: tagliare, spezzare, aprirsi un varco). Il termine che due o tre decenni fa veniva usato semplicemente per indicare qualcuno con una conoscenza approfondita del mondo dei computer e dell’informatica – e di conseguenza in grado di entrare nelle profondità del sistema – è diventato invece sinonimo di criminale informatico: chi sfrutta le vulnerabilità di siti, email o programmi per trarne un vantaggio personale.Anche questa definizione, però, è semplicistica e parziale. Sia perché sottrarre milioni di indirizzi email per provare a ingannare gli utenti attraverso il phishing non è la stessa cosa di mandare offline un sito di estrema destra per boicottare i suoi sostenitori. Che a sua volta è diverso dall’essere al soldo della Russia o della Corea del Nord e approfittare delle caratteristiche di Facebook e Twitter per destabilizzare ...