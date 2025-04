Scudetto e addio | valigie pronte a Castel Volturno | Manna valuta la formula per la cessione

Scudetto e addio: valigie pronte a Castel Volturno Manna valuta la formula per la cessione">Napoli sogna lo Scudetto, ma a fine stagione sarà rivoluzione: a Castel Volturno si preparano le prime cessioni. Dopo la vittoria netta contro il Torino e la contemporanea sconfitta dell’Inter con la Roma, la squadra di Antonio Conte ha preso il largo in testa alla Serie A. Tre punti di vantaggio sui nerazzurri, un margine che a quattro giornate dalla fine potrebbe risultare decisivo. Gli azzurri si sono così messi nella posizione migliore per chiudere il discorso Scudetto nelle prossime settimane.Con la spinta del Maradona e la consapevolezza di avere il destino tra le proprie mani, il Napoli si gode il primato solitario in classifica, diventando il principale favorito per la conquista del tricolore. 🔗 Napolipiu.com - Scudetto e addio: valigie pronte a Castel Volturno | Manna valuta la formula per la cessione laper la">Napoli sogna lo, ma a fine stagione sarà rivoluzione: asi preparano le prime cessioni. Dopo la vittoria netta contro il Torino e la contemporanea sconfitta dell’Inter con la Roma, la squadra di Antonio Conte ha preso il largo in testa alla Serie A. Tre punti di vantaggio sui nerazzurri, un margine che a quattro giornate dalla fine potrebbe risultare decisivo. Gli azzurri si sono così messi nella posizione migliore per chiudere il discorsonelle prossime settimane.Con la spinta del Maradona e la consapevolezza di avere il destino tra le proprie mani, il Napoli si gode il primato solitario in classifica, diventando il principale favorito per la conquista del tricolore. 🔗 Napolipiu.com

