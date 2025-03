Oasport.it - LIVE F1, GP Cina 2025 in DIRETTA: scatta la FP1, si lavora in vista della Sprint Qualifying

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.37 Russell si porta in vetta in 1:35.184 con 10 millesimi su Piastri e 199 su Verstappen, tutti con gomma media, quinto Hamilton a 48504.35 Gasly fa segnare un 1:35.574 con le gomme medie, ma ora è Verstappen al comando in 1:35.38304.34 Per il momento installation lap per tutti, i piloti non stanno pensando troppo al cronometro in questo avvio di sessione.04.32 Subito tutti in azione per sfruttare al massimo questi 60 minuti. Gli unici del weekend perre sulle rispettive vetture.04.30 SEMAFORO VERDE!LA FP1 DEL GP!!!!!Programma, orari e tvgiornataBuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alladel venerdì del Gran Premio, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato di Shanghai ci attende una prima giornata subito fondamentale dato che, giova ricordarlo, siamo ai nastri di partenza di un fine settimana che ci proporrà il format legato allaRace.