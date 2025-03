Spazionapoli.it - Allegri-Napoli, la rivelazione sorprende tutti: coinvolto De Laurentiis

Incredibilesu un possibile arrivo dialanche Aurelio Denel racconto.Ilsta volando sulle ali dell’entusiasmo grazie ad Antonio Conte. Dopo il decimo posto dello scorso anno, gli azzurri sono volati in classifica e a nove giornate dalla fine sono ancora in gioco per la vittoria dello Scudetto. Tante, così, di quelle squadre che nella scorsa estate hanno “snobbato” l’attuale allenatore azzurro si staranno così mangiando le mani dinanzi ai grandi risultati.Le voci su di lui rimangono così intense, nonostante le notizie al riguardo fanno piovere conferme in merito ad una sua permanenza a.Galeone su: il retroscenaHa parlato anche di queste voce Giovanni Galeone nel corso del suo intervento a Telelombardia. Noto amico di Massimiliano, ha risposto in merito anche alla suggestione che vorrebbe l’ex allenatore di Milan e Juventus sulla panchina azzurra qualora dovessero esserci cambiamenti.