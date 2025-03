Romadailynews.it - Traffico Lazio del 01-03-2025 ore 17:30

Leggi su Romadailynews.it

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sabato e domenica l'edizionedelle carnevale a Monti Tiburtini con sfilate di carri e maschere sia sabato che domenica tra le 15 e le ore 17 tra le strade interessate dal passaggio del segnale amo via Benedetti via rossi-via Lodi via dei Durantini via dei Monti Tiburtini via Meda previste modifiche alla viabilità e deviazioni di percorso per le linee bus 61111 542 e 544 domenica 2 marzo nella capitale si correrà la cinquantesima edizione della Roma Ostia la storica mezza maratona che da Roma porta al mare partenza dall'Eur e arrivo alla rotonda un percorso che dopo un breve tratto tra gli Ampi viali dell'Euro e porterà i Corridori sulla Cristoforo Colombo e poi fino al traguardo e dalle ore 4 di domenica mattina previste progressive chiusura via Cristoforo Colombo direzione Ostia deviazioni per 20 linee di bus è sempre domenica alle 18 all'Olimpico Roma Como per le consuete modifiche alla viabilità è alla sosta dal primo pomeriggio circostante dello Stadio stadio raggiungibile anche con le 18 linee del trasporto pubblico in partenza dei diversi quadranti della città e comunque per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma.