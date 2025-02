Firenzetoday.it - DIRETTA / Fiorentina-Inter 0-0, gol annullato a Carlos Augusto

Leggi su Firenzetoday.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA31' GOL! FUORIGIOCO DI!30' GOL DELL'! HA SEGNATO!29' Ancora Ranieri sul cross dalla bandierina, ancora calcio d'angolo per l'. 28' Palla messa in mezzo da Chalanoglu, Ranieri ancora decisivo.