Cavriglia, importanti novità relative alla tassa sui rifiuti

Arezzo, 6 febbraio 2025 – Da quest’anno l’Amministrazione Comunale ha attuato alcunesui(Tari). La più rilevante è che l’importo sarà suddiviso in tre rate da pagare rispettivamente entro il 31 maggio (1° acconto), il 31 luglio (2° acconto) e il 30 novembre (saldo). Inoltre, sono previste agevolazioni per determinate categorie di contribuenti sotto riportate. Nello specifico lasi applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: 1) Abitazione occupata esclusivamente da persone ultrasessantacinquenni con un ISEE: - Inferiore o uguale a 10.000,00 euro: riduzione del 50% sulla parte variabile della- Maggiore a 10.000 e fino a 15.000,00 euro: riduzione del 40% sulla parte variabile della