Ucraina Nyt | Perdite devastanti truppe nordcoreane si ritirano dal fronte Il Cremlino | Speculazioni deliranti

Secondo funzionari ucraini e americani, i soldati inviati dal dittatore nordcoreano Kim Jong Un per aiutare la Russia non vengono avvistati da circa due settimane.I soldati nordcoreani inviati a sostenere la guerra della Russia contro l’sono stati ritirati dalle linee deldopo aver subito. E’ quanto riferisce il New York Times, citando funzionari ucraini e statunitensi. Le fonti hanno affermato che, secondo rapporti militari e di intelligence, i soldati inviati dal dittatore nordcoreano Kim Jong Un non vengono avvistate alda circa due settimane.La decisione di ritirare lepotrebbe non comunque essere definitiva. I funzionari statunitensi ritengono che potrebbero essere ridistribuite dopo un ulteriore addestramento o se la Russia modificasse le sue tattiche per ridurre le vittime.