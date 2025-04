Tragedia in autostrada si schianta contro un’auto e vola sull’asfalto | morto a 29 anni

Tragedia lungo un tratto autostradale particolarmente trafficato. Intorno alle 21 di sabato 26 aprile, un violento impatto tra un’automobile e una motocicletta ha causato la morte di un ragazzo di soli 29 anni. Sul posto sono intervenuti rapidamente i mezzi di soccorso: ambulanza del 118, vigili del fuoco, personale autostradale e agenti della Polizia Stradale.Secondo una prima ricostruzione, il motociclista avrebbe avuto la peggio nello scontro: l’urto è stato così violento da sbalzarlo a diversi metri di distanza. «Per il 29enne non c’è stato nulla da fare», hanno riferito i soccorritori, che hanno solo potuto constatarne il decesso. A bordo dell’auto viaggiava un uomo di circa trent’anni, rimasto ferito ma in condizioni non gravi: è stato trasportato in ospedale con un codice verde. Thesocialpost.it - Tragedia in autostrada, si schianta contro un’auto e vola sull’asfalto: morto a 29 anni Leggi su Thesocialpost.it Una serata di fine aprile si è trasformata inlungo un trattole particolarmente trafficato. Intorno alle 21 di sabato 26 aprile, un violento impatto tramobile e una motocicletta ha causato la morte di un ragazzo di soli 29. Sul posto sono intervenuti rapidamente i mezzi di soccorso: ambulanza del 118, vigili del fuoco, personalele e agenti della Polizia Stradale.Secondo una prima ricostruzione, il motociclista avrebbe avuto la peggio nello s: l’urto è stato così violento da sbalzarlo a diversi metri di distanza. «Per il 29enne non c’è stato nulla da fare», hanno riferito i soccorritori, che hanno solo potuto constatarne il decesso. A bordo dell’auto viaggiava un uomo di circa trent’, rimasto ferito ma in condizioni non gravi: è stato trasportato in ospedale con un codice verde.

Cosa riportano altre fonti

Incidente mortale in autostrada, uomo si schianta in moto contro un muretto - Tragedia sulla bretella per l’aeroporto di Punta Raisi: un motociclista di 34 anni, Johnny Ventimiglia, è morto in seguito a un grave incidente stradale avvenuto sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, all’altezza dello svincolo per Villagrazia di Carini. L’uomo, soccorso in condizioni disperate, è deceduto poco dopo il trasporto all’ospedale Villa Sofia di Palermo. La dinamica dell’incidente Lo scontro si è verificato in direzione dell’aeroporto Falcone-Borsellino. 🔗thesocialpost.it

Tragedia a Padova, sulla Statale Romea, auto si schianta contro un tir: tre morti e un ferito - Due delle persone a bordo dell’auto sono decedute sul colpo, la terza in ospedale. Solo qualche contusione per il conducente del camion. Terribile incidente stradale nel pomeriggio di oggi, martedì 8 aprile, sulla strada statale Romea, nel territorio comunale di Codevigo, in provincia di Padova. Nello schianto sono morte tre persone e un’altra è rimasta ferita. A scontrarsi frontalmente un tir guidato da un 54enne residente a Giavera del Montello, nel Trevigiano, e una Renault Scenic con a bordo tre persone residenti in provincia di Ferrara. 🔗dayitalianews.com

Scuolabus con 30 bambini a bordo si schianta contro un tir in autostrada, un ferito grave - Scontro tra un tir e uno scuolabus con a bordo 30 bambini sull'A1, nel tratto delol'autostrada tra San Vittore del Lazio e Caianello, in provincia di Frosinone. La classe della scuola... 🔗leggo.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Exilles, tragedia in autostrada: uomo si schianta contro un TIR e muore; Schianto in autostrada: coinvolto il bus di una scolaresca, 5 feriti gravi (anche due bambini); Tragedia in autostrada, terribile schianto tra un furgone e un camion: una persona è morta; ?? Incidente in autostrada: auto si schianta contro un tir: un morto. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Exilles, tragedia in autostrada: uomo si schianta contro un TIR e muore - EXILLES – Niente da fare per l’automobilista 32enne che ieri, mercoledì 16 aprile, ha tamponato sulla A32 Torino-Bardonecchia, finendo contro un Tir. La vittima è un uomo di 32 anni di nazionalità ... 🔗quotidianopiemontese.it

VALSUSA, TRAGEDIA IN AUTOSTRADA: UOMO MUORE DOPO LO SCHIANTO CONTRO IL TIR - EXILLES - Non ce l'ha fatta l'automobilista di 32 anni che, mercoledì 16 aprile, ha tamponato con la sua vettura un tir, nella galleria del Cels in direzione Bardonecchia, sull'autostrada A32 Torino-B ... 🔗valsusaoggi.it

Moto si schianta contro la fermata del bus: morto un 25enne, grave un 21enne - La tragedia a Dragona, quadrante Sud-Ovest della Capitale. I due amici erano in sella alla due ruote, che dopo il primo impatto, ha finito la sua corso contro un muro. Ancora da chiarire le cause dell ... 🔗rainews.it