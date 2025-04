Rivoluzione Inter Inzaghi rischia grosso | si pensa al sostituto

Inter i prossimi giorni saranno decisivi e la società fa alcune valutazioni in vista del prossimo futuro.Pochi giorni e il futuro dell’Inter potrebbe rischiare di prendere una piega o un’altra, e tutto ovviamente dipende dai risultati. Arrivare a giocarsi tutto a fine Aprile è già una bella cosa ma perdere tutto potrebbe essere davvero drammatico e potrebbe poi accadere davvero di tutto. Tanti giocatori si giocano il proprio futuro e lo stesso Inzaghi potrebbe addirittura rischiare.Rivoluzione Inter, Inzaghi rischia grosso: si pensa al sostituto (Lapresse) TvPlayLo 0 a 3 in Coppa Italia ha incrinato tante certezze e sia i tifosi che la società non hanno gradito neanche alcuni atteggiamenti del tecnico, apparso infuriato e a tratti ‘esagerato’. Inzaghi è il principale artefice di questa Inter ma nessuno dimenticherebbe facilmente una stagione senza titoli e a quel punto potrebbe accadere davvero di tutto. Tvplay.it - Rivoluzione Inter, Inzaghi rischia grosso: si pensa al sostituto Leggi su Tvplay.it In casai prossimi giorni saranno decisivi e la società fa alcune valutazioni in vista del prossimo futuro.Pochi giorni e il futuro dell’potrebbere di prendere una piega o un’altra, e tutto ovviamente dipende dai risultati. Arrivare a giocarsi tutto a fine Aprile è già una bella cosa ma perdere tutto potrebbe essere davvero drammatico e potrebbe poi accadere davvero di tutto. Tanti giocatori si giocano il proprio futuro e lo stessopotrebbe addiritturare.: sial(Lapresse) TvPlayLo 0 a 3 in Coppa Italia ha incrinato tante certezze e sia i tifosi che la società non hanno gradito neanche alcuni atteggiamenti del tecnico, apparso infuriato e a tratti ‘esagerato’.è il principale artefice di questama nessuno dimenticherebbe facilmente una stagione senza titoli e a quel punto potrebbe accadere davvero di tutto.

