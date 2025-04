Meloni fuori dallo scatto storico | cresce il gelo tra Roma e Parigi

Roma e Parigi. L’assenza di Giorgia Meloni dallo scatto che immortala Donald Trump, Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron e Keir Starmer nella basilica di San Pietro è interpretata come un affronto pesante. Un colpo orchestrato dall’Eliseo, con la complicità, più o meno consapevole, di britannici e ucraini, che alimenta nuove tensioni proprio nel cuore di una cerimonia così solenne come i funerali di Papa Francesco.Il risentimento italiano è esploso immediatamente. Lo sgarbo, aggravato dal fatto che l’evento si sia svolto a Roma (pur in territorio vaticano), ha innescato una reazione veemente da parte di Palazzo Chigi. La foto, destinata a fare il giro del mondo, diventa il simbolo di una frattura che si allarga. Thesocialpost.it - Meloni fuori dallo scatto storico: cresce il gelo tra Roma e Parigi Leggi su Thesocialpost.it Città del Vaticano – Non è solo una fotografia. È la traccia visibile di una battaglia diplomatica che da mesi divide. L’assenza di Giorgiache immortala Donald Trump, Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron e Keir Starmer nella basilica di San Pietro è interpretata come un affronto pesante. Un colpo orchestrato dall’Eliseo, con la complicità, più o meno consapevole, di britannici e ucraini, che alimenta nuove tensioni proprio nel cuore di una cerimonia così solenne come i funerali di Papa Francesco.Il risentimento italiano è esploso immediatamente. Lo sgarbo, aggravato dal fatto che l’evento si sia svolto a(pur in territorio vaticano), ha innescato una reazione veemente da parte di Palazzo Chigi. La foto, destinata a fare il giro del mondo, diventa il simbolo di una frattura che si allarga.

