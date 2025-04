Gallo cerca di chiudere in bellezza la stagione storica contro La Dozza

Gallo si punta a chiudere in bellezza una stagione che ha assunto contorni storici. I granata (ore 16.30) saranno al "Pallavicini" di Bologna per far visita alla matricola La Dozza. "Vogliamo onorare il campionato – mette in evidenza l'allenatore amaranto Sergio Zambrini – consolidando il vantaggio e al contempo dare un po' di spazio a chi ha giocato di meno. Ci sarà un po' di rotazione, ma abbiamo la fortuna di avere una panchina lunga". Indisponibili bomber Lettieri (in viaggio di nozze, auguri) e Tucci. Ballottaggio per il ruolo di centravanti tra Roncarati e Panzavolta, che ha già timbrato dieci volte. Tutte le altre ferraresi saranno a lezione nella scuola di sopravvivenza. Il Copparo di scena in quel di Ceretolo, vicino a Casalecchio.

