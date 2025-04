Trofeo Emozione le immagini della volata finale in piazza XX Settembre

Trofeo Emozione. Una festa per il ciclismo a Pordenone e per l’intera regione. Il 26 aprile le strade del. Pordenonetoday.it - Trofeo Emozione, le immagini della volata finale in piazza XX Settembre Leggi su Pordenonetoday.it Doveva trasmettere emozioni. E lo ha fatto davanti a decine di persone pronte ad attendere l’arrivo delle promesse del ciclismo mondiale. Si è chiusa intorno alle 18:30 la quinta edizione del. Una festa per il ciclismo a Pordenone e per l’intera regione. Il 26 aprile le strade del.

Trofeo Laigueglia 2025: Juan Ayuso si impone in una volata ristretta. Terzo un ottimo Scaroni - Prima corsa del calendario italiano per il ciclismo su strada. Il Trofeo Laigueglia, giunto alla sua sessantaduesima edizione, ha visto imporsi Juan Ayuso: l’iberico della UAE Team Emirates XRG è pronto alla stagione della consacrazione, centrando la seconda vittoria nel giro di pochissimi giorni dopo il trionfo alla Faun Drome Classic. Nove uomini hanno tentato la sortita nella prima parte di gara: il francese Victor Guernalec (Arkéa – B&B Hotels), l’italiano Kevin Colleoni (Intermarché – Wanty), il danese Asbjørn Hellemose (Team Jayco AlUla), lo svizzero Matteo Badilatti (Q36. 🔗oasport.it

Ciclismo in festa per la quinta edizione del Trofeo Emozione - Centotrentasei chilometri di percorso. Duemilacento metri di dislivello. Dieci chilometri di sterrato. Sono questi i numeri della quinta edizione del Trofeo Emozione, in programma il 26 aprile lungo le strade del Pordenonese. Si tratta di uno degli appuntamenti sportivi più attesi per gli amanti... 🔗pordenonetoday.it

TROFEO EMOZIONE. PORDENONE ABBRACCIA LO SPRINT DI MAGAGNOTTI CHE BATTE FEDRIZZI. GALLERY E VIDEO - Alessandro Covi ci ha preso gusto e dopo il successo nella prima tappa del Giro d'Abruzzo, oggi si è ripetuto nella terza tappa della Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendo, la Castropol-Vegadeo di 165 ... 🔗tuttobiciweb.it