Rimini chiude la regular season | sfida contro Nardò prima dei playoff

È una domenica di festa, quella di oggi al Flaminio. Si chiude la regular season, Rimini è già matematicamente testa di serie numero uno nei playoff e la postseason inizierà tra due settimane. In più, tante iniziative di contorno. Di fatto, per Rbr la partita conta zero. Per Nardò, solo un po' di più. I pugliesi sanno già che avranno il fattore campo a sfavore negli spareggi salvezza ma con un successo, e una contemporanea sconfitta di Vigevano a Cantù, supererebbero i lombardi e, a quel punto, cambierebbe l'avversario dei playout. Il 18° posto si farebbe preferire sul 19° anche in caso di futuri e molto ipotetici ripescaggi estivi in A2, nel caso in cui l'Hdl non riuscisse a salvarsi."Abbiamo affrontato e battuto le avversarie dirette di Nardò e vogliamo provarci anche con loro, com'è giusto che sia – dice Sandro dell'Agnello –.

