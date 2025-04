L' attore friulano innamorato del teatro e di Milano dove lo ha studiato porta al cinema la storia di una famiglia che prova a sopravvivere al dolore

cinema gente che si ama così soavemente. E amano i loro tre figli, che chiaramente hanno avuto molto giovani, in barba a tutte le statistiche. Il regista di storia di una notte, Paolo Costella, ce li mostra, simbolo della perfetta famiglia unita, tutti insieme sul divano davanti alla tv, a guardare un documentario che racconta un capitolo della storia d’amore tra Leonard Cohen e la sua musa Marianne Ilhen sull’isola di Hydra. Si capisce che siamo di fronte a gente iper-romantica che ha anche combattuto per arrivare fino a lì (vengono da classi sociali diverse, è chiara l’ostilità della famiglia di lei). Anna Foglietta è Ilaria Capua nel film “Trafficante di virus” X Poi Piero ed Elisabetta non si amano più. Iodonna.it - L'attore friulano, innamorato del teatro (e di Milano dove lo ha studiato), porta al cinema la storia di una famiglia che prova a sopravvivere al dolore Leggi su Iodonna.it Piero ed Elisabetta si amano moltissimo. Raro vedere algente che si ama così soavemente. E amano i loro tre figli, che chiaramente hanno avuto molto giovani, in barba a tutte le statistiche. Il regista didi una notte, Paolo Costella, ce li mostra, simbolo della perfettaunita, tutti insieme sul divano davanti alla tv, a guardare un documentario che racconta un capitolo dellad’amore tra Leonard Cohen e la sua musa Marianne Ilhen sull’isola di Hydra. Si capisce che siamo di fronte a gente iper-romantica che ha anche combattuto per arrivare fino a lì (vengono da classi sociali diverse, è chiara l’ostilità delladi lei). Anna Foglietta è Ilaria Capua nel film “Trafficante di virus” X Poi Piero ed Elisabetta non si amano più.

Se ne parla anche su altri siti

L'attore Emilio Solfrizzi a teatro come protagonista del classico feuilleton "L'anatra all'arancia" - Tratto dal testo di William Douglas Home e Marc Gilbert Sauvajon, dal quale fu realizzato anche un celebre film con Ugo Tognazzi e Monica Vitti, arriva al Teatro Masini di Faenza, da venerdì 7 a domenica 9 marzo alle 21, L’anatra all'arancia, interpretato da Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli... 🔗ravennatoday.it

"Fra’. San Francesco, la superstar del Medioevo" a teatro con protagonista l'attore Giovanni Scifoni - Sarà Giovanni Scifoni con il suo spettacolo "Fra’. San Francesco, la superstar del Medioevo" a chiudere martedì 8 e mercoledì 9 aprile alle 21, la Stagione in Abbonamento 2024/25 del Teatro Goldoni di Bagnacavallo. Il monologo, orchestrato con le laudi medievali e gli strumenti antichi di... 🔗ravennatoday.it

Le onde del passato, intervista esclusiva ad Andrea Tidona: tra teatro, fiction e aneddoti di una vita da attore - Andrea Tidona è tra i protagonisti de Le Onde del Passato, la nuova fiction con Anna Valle in onda su Canale 5. Un impegno che ha affiancato ai tanti col teatro, dove è in scena con tre rappresentazioni. Progetti dei quali ci ha parlato in questa intervista, svelandoci anche alcuni aneddoti passati della sua professione […] L'articolo Le onde del passato, intervista esclusiva ad Andrea Tidona: tra teatro, fiction e aneddoti di una vita da attore è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Se ne parla anche su altri siti

Giuseppe Battison in Storia di una notte, film su una famiglia in crisi; Enrico Brignano al Giovanni da Udine con Ma... diamoci del tu!; Giuseppe Battiston: «Divento regista di favole gentili»; Rosada!, con Nicola Ciaffoni, Elsa Martin e la partecipazione di Paolo Fresu. 🔗Approfondimenti da altre fonti

È morto Antonello Fassari, attore versatile e talento indimenticabile del teatro e del cinema italiano - L'attore Antonello Fassari è morto all'età di 72 anni per una lunga malattia. Il primo amore è stato il teatro, ma ha raggiunto il successo con il programma tv cult Avanzi di Serena Dandini e l ... 🔗informazione.it

Maurizio Lastrico porta a Napoli il nuovo spettacolo: l’attore sarà sul palco del Teatro Bellini - 2 e 3 novembre al Teatro Manzoni di Milano, adesso pian piano girerà l'Italia e in questo tour farà tappa anche nella città partenopea. Lastrico è uno degli attori comici più conosciuti e ... 🔗fanpage.it