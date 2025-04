SkinnyTok la pericolosa tendenza social della Gen Z per dimagrire in poco tempo

Si chiama SkinnyTok ed è una delle nuove tendenze virali su TikTok, tanto da sfiorare i 30 mila post. Aumentano infatti i creator che promuovono, sotto forma di trucchi e consigli per la salute, metodi estremi e rigide abitudini alimentari per perdere rapidamente peso. Pur avendo riscosso un ampio successo soprattutto tra la Gen Z, il fenomeno desta preoccupazione fra i nutrizionisti che hanno lanciato un allarme per potenziali ripercussioni sul benessere psicofisico degli utenti. Il più delle volte, infatti, gli influencer sponsorizzano tecniche non supportate da fonti scientifiche e inneggiano a un ideale di bellezza utopico e irrealistico. Il caso ha mobilitato anche il governo francese: la ministra per l'Ia e la tecnologia Clara Chappaz ha segnalato la questione alla Commissione europea per indagare sulla diffusione di contenuti che rappresentano «rischi per la salute pubblica».

