Auto sulla folla a un festival di Vancouver diversi morti e feriti | arrestato il conducente Siamo tutti in lutto con voi

Vancouver, in Canada, un Automobilista è piombato sulla folla durante un festival di strada organizzato dalla comunità filippina, uccidendo diverse persone. Lo ha riferito la. Leggo.it - Auto sulla folla a un festival di Vancouver, diversi morti e feriti: arrestato il conducente. «Siamo tutti in lutto con voi» Leggi su Leggo.it , in Canada, unmobilista è piombatodurante undi strada organizzato dalla comunità filippina, uccidendo diverse persone. Lo ha riferito la.

Se ne parla anche su altri siti

Vancouver, auto sulla folla durante un festival di strada: «diversi morti». Arrestato l'uomo alla guida - Durante il Lapu Lapu Festival. Lunedì si svolgeranno le elezioni per il rinnovo della Camera dei Comuni 🔗xml2.corriere.it

Vancouver (Canada), auto sulla folla al festival filippino Lapu Lapu, "molteplici morti" e oltre 12 feriti, arrestato conducente - VIDEO - I fatti sono avvenuti alle 5 ora italiana, tra la East 41st Avenue e Fraser Street nel sud di Vancouver A Vancouver, in Canada, un auto si è lanciata sulla folla durante un festival filippino chiamato "Lapu Lapu" provocando "molteplici morti" e almeno una dozzina di feriti, riportano le fonti 🔗ilgiornaleditalia.it

Auto sulla folla a Vancouver durante il festival Lapu Lapu Day: “Diversi morti” - L’incidente è avvenuto nella serata di sabato alle 20 ora locale di Vancouver (le 5 del mattino in Italia) durante un festival di strada dedicato alla cultura filippina. L’incidente è avvenuto poco dopo le 20:00 vicino a East 41st Avenue e Fraser Street, dove si stava svolgendo il Lapu Lapu Day Block Party. L’uomo alla guida, spiega ancora la polizia, è in stato di fermo. Ancora sconosciuto il numero delle vittime. 🔗metropolitanmagazine.it

Approfondimenti da altre fonti

Canada, auto sulla folla a un festival a Vancouver: diversi morti; Canada, auto sulla folla a un festival a Vancouver: diversi morti e feriti; Con l'auto contro la folla al festival di strada, morti e feriti a Vancouver; Vancouver, una macchina travolge la folla durante un festival: diversi morti. 🔗Ne parlano su altre fonti

Auto sulla folla a un festival a Vancouver, diversi morti e feriti: arrestato il guidatore. «Siamo tutti in lutto con voi» - A Vancouver, in Canada, un automobilista è piombato sulla folla durante un festival di strada organizzato dalla comunità ... 🔗msn.com

Macchina sulla folla in Canada, a Vancouver Suv travolge le persone durante un festival: diversi morti - Un’auto ha travolto la folla durante il festival di Lapu Lapu a Vancouver, in Canada. CI sarebbero diversi morti. Secondo quanto reso noto, il festival è una consuetudine per la comunità filippina che ... 🔗fanpage.it

Auto sulla folla ad un festival a Vancouver, diversi morti - AGI - Un'auto è piombata sulla folla a un festival a Vancouver. A quanto riferito dalla polizia, diverse persone sono morte. A quanto riferisce il Vancouver Sun, l'uomo alla guida dell'auto è stato fe ... 🔗msn.com