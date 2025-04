Nuovo Centro Sportivo Napoli è tutto deciso | mancano solo le firme

Napoli, in attesa della gara di questa sera con il Torino, bisogna segnalare delle grosse novità sche riguardano il Nuovo Centro Sportivo Dopo la vittoria rimediata a Monza con il gol di Scott McTominay, di fatto, il Napoli di Antonio Conte ha di fronte a sé un’altra gara molto importante I partenopei, infatti, giocheranno questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Torino di Paolo Vanoli.Questa gara contro i granata, visto anche il match casalingo dell’Inter contro la Roma, è ovviamente decisiva per la lotta scudetto tra il Napoli e la ‘Beneamata’. Tuttavia, in attesa della gara contro il Torino, in casa partenopea bisogna segnalare delle novità importanti su un altro fronte, ovvero il Nuovo Centro Sportivo.Napoli, il Nuovo Centro Sportivo partenopeo dovrebbe sorgere a Qualiano: accordo ad un passoSecondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano napoletano ‘Il Mattino’, visto che si starebbe alle firme, Aurelio De Laurentiis avrebbe deciso che infatti il Nuovo Centro Sportivo sorgerebbe a Qualiano (comune della provincia nord-ovest di Napoli). Spazionapoli.it - Nuovo Centro Sportivo Napoli, è tutto deciso: mancano solo le firme Leggi su Spazionapoli.it In casa, in attesa della gara di questa sera con il Torino, bisogna segnalare delle grosse novità sche riguardano ilDopo la vittoria rimediata a Monza con il gol di Scott McTominay, di fatto, ildi Antonio Conte ha di fronte a sé un’altra gara molto importante I partenopei, infatti, giocheranno questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Torino di Paolo Vanoli.Questa gara contro i granata, visto anche il match casalingo dell’Inter contro la Roma, è ovviamente decisiva per la lotta scudetto tra ile la ‘Beneamata’. Tuttavia, in attesa della gara contro il Torino, in casa partenopea bisogna segnalare delle novità importanti su un altro fronte, ovvero il, ilpartenopeo dovrebbe sorgere a Qualiano: accordo ad un passoSecondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano napoletano ‘Il Mattino’, visto che si starebbe alle, Aurelio De Laurentiis avrebbeche infatti ilsorgerebbe a Qualiano (comune della provincia nord-ovest di).

Le notizie più recenti da fonti esterne

Napoli, il nuovo centro sportivo potrebbe nascere a Castel Volturno: “Un’opera mastodontica” - Napoli, il nuovo centro sportivo potrebbe nascere a Castel Volturno: “Un’opera mastodontica”"> La futura casa del Napoli potrebbe sorgere in località La Piana di Castel Volturno, con i lavori che, secondo quanto riportato da Corriere dello Sport e Repubblica, dovrebbero partire già in estate. Nel frattempo, il club azzurro continuerà ad allenarsi al Training Center, situato a circa 7 chilometri di distanza. 🔗napolipiu.com

Nuovo centro sportivo Napoli: "De Laurentiis ha trovato i terreni, la trattativa dura da un po'" - "Posso dirvi con certezza che il Napoli da Castel Volturno non andrà via, negli ultimi mesi ho sentito tante stupidaggini. Il club azzurro ha trovato un terreno dai 200 ai 300.000 metri quadri della famiglia Coppola che si trova nella 'piana', all’uscita della variante, andando in direzione... 🔗napolitoday.it

Napoli, nuovo centro sportivo: De Laurentiis guarda a Castel Volturno - Napoli, nuovo centro sportivo: De Laurentiis guarda a Castel Volturno"> Il Napoli è alla ricerca di una sede definitiva per il suo nuovo centro sportivo, e l’ultima idea di Aurelio De Laurentiis punta su un’area in località La Piana, a pochi chilometri dall’attuale sede di Castel Volturno. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il presidente del Napoli starebbe valutando un nuovo accordo con la famiglia Coppola, proprietaria dei terreni su cui sorge il centro attuale, per realizzare un’infrastruttura all’avanguardia. 🔗napolipiu.com

Se ne parla anche su altri siti

Nuovo centro sportivo Napoli a Qualiano, ci siamo! Le tempistiche ed il progetto di ADL; Napoli, ecco dove sorgerà il nuovo centro sportivo: ADL ha individuato ufficialmente il terreno; NUOVO CENTRO SPORTIVO, IL NAPOLI SI ALLENERÀ ANCORA A CASTEL VOLTURNO NELLA STAGIONE 25/26; Il Mattino – Il nuovo centro sportivo del Napoli si fa a Qualiano: 45 milioni di investimento. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Napoli, ecco dove sorgerà il nuovo centro sportivo: ADL ha individuato ufficialmente il terreno - Dopo mesi e mesi di trattative, in cui si era addirittura scettici sull’andamento delle trattative, sembra esser arrivato l’ok definitivo per il nuovo centro sportivo del Napoli. Stando a quanto rifer ... 🔗gonfialarete.com

Il Mattino - Si fa il nuovo centro sportivo a Qualiano! Ora ADL ha fretta: i dettagli - Dopo mesi di studi, valutazioni e progettazioni, Aurelio De Laurentiis sembra aver individuato il terreno ideale per il nuovo Centro Sportivo del Napoli. La località scelta è ... 🔗tuttonapoli.net

De Laurentiis ha cercato di acquistare il centro sportivo di Castel Volturno! Trattativa segreta con i Coppola: il retroscena - Notizie Napoli calcio - La zona di Qualiano dovrebbe essere quella individuata da Aurelio De Laurentiis per far sorgere il nuovo centro sportivo SSC Napoli. Centro Sportivo Napoli, retroscena De Laur ... 🔗msn.com