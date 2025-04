Rafa Marin di nuovo bocciato con Conte il feeling non è mai nato Repubblica

Rafa Marin di nuovo bocciato, con Conte il feeling non è mai nato (Repubblica)Rafa Marin ha giocato a Monza ed è stato quasi un caso, certamente una necessità. Appena ha potuto, il tecnico leccese lo ha fatto tornare nella sua cronica condizione di panchinaro. Oggi si accomoderà nuovamente in occasione di Napoli-Torino. Oliera farà il centrale, probabilmente di una difesa a tre.Scrive Repubblica Napoli con Pasquale Tina:Rafa Marin ha perso terreno nelle ultime 48 ore. Il debutto da titolare in campionato a Monza non ha modificato il copione della sua stagione. Il feeling tecnico con l’allenatore non è mai sbocciato tanto che a gennaio lo spagnolo era sul punto di trasferirsi al Villarreal. È rimasto perché sono saltate due trattative di mercato (prima Danilo e poi Comuzzo), ma evidentemente non ha convinto e dovrebbe tornare in panchina. Ilnapolista.it - Rafa Marin di nuovo bocciato, con Conte il feeling non è mai nato (Repubblica) Leggi su Ilnapolista.it di, conilnon è maiha giocato a Monza ed è stato quasi un caso, certamente una necessità. Appena ha potuto, il tecnico leccese lo ha fatto tornare nella sua cronica condizione di panchinaro. Oggi si accomoderà nuovamente in occasione di Napoli-Torino. Oliera farà il centrale, probabilmente di una difesa a tre.ScriveNapoli con Pasquale Tina:ha perso terreno nelle ultime 48 ore. Il debutto da titolare in campioa Monza non ha modificato il copione della sua stagione. Iltecnico con l’allere non è mai stanto che a gennaio lo spagnolo era sul punto di trasferirsi al Villarreal. È rimasto perché sono saltate due trattative di mercato (prima Danilo e poi Comuzzo), ma evidentemente non ha convinto e dovrebbe tornare in panchina.

Cosa riportano altre fonti

Rafa Marin in pole contro il Monza: difesa corta per Conte - Corriere dello Sport – Rafa Marin in pole contro il Monza: difesa corta per Conte L’edizione odierna del quotidiano, ha fatto il punto della situazione … L'articolo Rafa Marin in pole contro il Monza: difesa corta per Conte proviene da ForzAzzurri.net. 🔗forzazzurri.net

Davvero contro il Monza giocherà Rafa Marin? Lukaku e McTominay strepitosi, cambi al solito tardivi - Davvero contro il Monza giocherà Rafa Marin? Lukaku e McTominay strepitosi, cambi al solito tardivi Cesare – Caro Guido vittoria importante del Napoli che ci permette di rimanere nella scia dell’Inter. Dopo un primo tempo così così, che gli azzurri comunque hanno terminato in vantaggio, nel secondo tempo il Napoli ha dilagato asfaltando letteralmente un modesto Empoli. Infatti nel secondo tempo oltre a fare altri 2 gol, il Napoli ha avuto tante altre occasioni. 🔗ilnapolista.it

Napoli, Rafa Marin soddisfatto della sua stagione a Napoli: «L’ambiente piace a tutti. In questi mesi sono cresciuto tanto» - Napoli, Rafa Marin soddisfatto della sua stagione a Napoli: «L’ambiente piace a tutti. In questi mesi sono cresciuto tanto» Intervistato da Radio CRC, il difensore del Napoli Rafa Marin ha parlato con soddisfazione della sua stagione in Campania. PAROLE – «In queste ultime partite abbiamo mantenuto un buon livello, sia difensivamente e ora anche sul […] 🔗calcionews24.com

Cosa riportano altre fonti

Rafa Marin di nuovo bocciato, con Conte il feeling non è mai nato (Repubblica); Montefusco: Rafa Marin è stato bocciato: inutile farlo giocare adesso; Rafa Marin ai saluti, bocciato da Conte: avance da parte di un club per il centrale; Bocciato il primo acquisto di Conte: il suo futuro a Napoli è segnato. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Napoli, ansia per Buongiorno: in dubbio per il Torino, Rafa Marin pronto a subentrare - Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, Alessandro Buongiorno non è ancora al meglio e la sua convocazione per la sfida contro la sua ex squadra resta in forte dubbio. 🔗gonfialarete.com

Perillo esalta Rafa Marin: "Benissimo a Monza, che personalità! Statistiche vicine al 100%" - La prova del difensore spagnolo alla sua prima da titolare nella scorsa giornata ha convinto il Vice Direttore Nazionale del TGR. 🔗msn.com

Napoli-Torino | Buongiorno, Rafa Marin, Spinazzola, Raspadori: chi gioca e chi no - Napoli Torino - Ultimi dubbi di formazione per Conte verso Napoli-Torino: chi gioca e chi no fra Buongiorno, Rafa Marin, Spinazzola e Raspadori? 🔗fantamaster.it