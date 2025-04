Venezia-Milan Jovic titolare | cerca altri gol per tenersi il Diavolo

Jovic a scendere in campo dal 1' anche in Venezia-Milan di oggi Pianetamilan.it - Venezia-Milan, Jovic titolare: cerca altri gol per tenersi il Diavolo Leggi su Pianetamilan.it Dopo la doppietta all'Inter nel derby di Coppa Italia, sarà ancora Lukaa scendere in campo dal 1' anche indi oggi

Milan, il paradosso Jovic: titolare con la Serbia ma in panchina con i rossoneri - Nel Milan esiste un paradosso che si chiama Luka Jovic. Titolare con la sua Serbia ma in panchina con la maglia rossonera 🔗pianetamilan.it

Milan-Atalanta: le ultimissime. Jovic ancora titolare, le scelte di Gasp - Milano, 20 aprile 2025 – Uno dei piatti forti e più succulenti della domenica pasquale del campionato di Serie A di calcio è senza dubbio il posticipo delle 20.45 che mette di fronte sul palcoscenico dello stadio Giuseppe Meazza di San Siro il Milan e l’Atalanta. Due squadre che si presentano all’appuntamento pasquale con il morale rinfrancato dai successi ottenuti rispettivamente contro Udinese e Bologna e che puntano al successo per continuare la corsa verso un posto in Europa. 🔗sport.quotidiano.net

Cosa sappiamo sulla sparatoria in panetteria a Milano: il killer del 49enne è in fuga, si cerca il figlio del titolare - Nella sparatoria che si è verificata sabato, in una panetteria in piazzale Gambara, a Milano, un uomo è morto e un 26enne è stato ferito gravemente. Insieme al killer, la polizia sta ora cercando anche il figlio del titolare, sparito poco dopo l’accaduto, sospettato dell’omicidio di Ivan Disar.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Abraham, Jovic o Gimenez, chi sarà il titolare in Venezia-Milan 34^ giornata - Abraham, Jovic o Gimenez - Chi sarà il titolare in Venezia-Milan della 34^ giornata di Serie A? La scelta di Conceicao ... 🔗fantamaster.it

Venezia-Milan, Conceiçao ritrova Walker e punta su Thiaw e Theo Hernandez. Jovic in attacco - Conquistata la finale di Coppa Italia, battendo 3-0 l’Inter nella semifinale di ritorno, il Milan può pensare al campionato. Sfiderà il Venezia con l’obiettivo di ... 🔗msn.com

MN - Maniero: "Non dimentichiamoci che Jovic è stato al Real Madrid e non ci finisci per caso. Le qualità le ha, andavano solo tirate fuori" - Maniero: 'Non dimentichiamoci che Jovic è stato al Real Madrid e non ci finisci per caso. Le qualità le ha, andavano solo tirate fuori' In vista del lunch match della domenica Venezia-Milan abbiamo co ... 🔗informazione.it