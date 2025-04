A2 Basket | Ultima Giornata Decisiva per 15 Squadre su 20

La A2 chiude la regular season con il clamoroso risultato di tenere sull'attenti 15 Squadre su 20. Solo 5 hanno la posizione assicurata a 40' dal gong: Udine (1ª), Rimini (2ª), Cantù (3ª), Orzinuovi (14ª) e Piacenza (20ª). Tutte le altre hanno almeno un obbiettivo.Il big match è quello tra Udine e Torino, con gli ospiti che possono ancora sperare di entrare direttamente nei playoff. Stesso pensiero dell'Urania Milano, che arriverebbe 7ª vincendo a Brindisi e col ko di Verona con Pesaro. Cividale e Rieti, che sono già dentro, cercano il miglior posizionamento possibile nelle sfide di Orzinuovi e Piacenza.Caja e la sua Fortitudo cercano il riscatto a Livorno dopo il ko con RivieraBanca, mentre Forlì a Cento può guadagnarsi il vantaggio del fattore campo nei quarti. Chiudono il programma Cantù-Vigevano e Cremona-Avellino.

