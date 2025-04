Spari a Monreale | 2 morti e 3 feriti

E' di due morti e tre feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta nella notte a Monreale, in provincia di Palermo. Le vittime sono due ragazzi di 24 e 26 anni. Uno dei tre feriti, anche loro giovani, è in gravi condizioni. Gli spari al culmine di una rissa in strada, quando qualcuno ha estratto una pistola e ha aperto il fuoco.

