Fiorentina si va verso il riscatto di Gosens? Ecco cosa manca ai Viola per mantenere il terzino tedesco

Fiorentina, si va verso il riscatto di Gosens? Ecco cosa manca ai Viola per mantenere il terzino tedesco Tra i principali protagonisti della Fiorentina di Palladino, anche grazie alla sua duttilità tra terzino e esterno di centrocampo in caso di difesa a 3, Robin Gosens, ex Atalanta e Inter ed attualmente in forza ai Viola, . Calcionews24.com - Fiorentina, si va verso il riscatto di Gosens? Ecco cosa manca ai Viola per mantenere il terzino tedesco Leggi su Calcionews24.com , si vaildiaiperilTra i principali protagonisti delladi Palladino, anche grazie alla sua duttilità trae esterno di centrocampo in caso di difesa a 3, Robin, ex Atalanta e Inter ed attualmente in forza ai, .

Cosa riportano altre fonti

Renato Veiga torna titolare in Fiorentina Juve? Si va verso questa decisione di Thiago Motta sul portoghese. Novità - di Redazione JuventusNews24Renato Veiga torna titolare in Fiorentina Juve? Si va verso questa decisione di Thiago Motta sul portoghese. Novità Una grande novità per Fiorentina Juve di questa sera potrebbe essere il ritorno da titolare di Renato Veiga. Il difensore portoghese è rientrato dall’infortunio contro l’Atalanta senza scendere in campo, e questa sera al Franchi potrebbe essere la sua occasione. 🔗juventusnews24.com

Kean va verso l’addio alla Fiorentina? L’ex Juve può lasciare la Viola nel caso in cui non dovesse succedere questo! Le indiscrezioni sulla possibile cessione - di Redazione JuventusNews24Kean, ex attaccante della Juve, potrebbe lasciare la Fiorentina al termine della stagione: sarà decisivo quest’aspetto L’edizione odierna del Corriere della Sera di Firenze lancia un’indiscrezione che potrebbe accendere scenari di calciomercato su Moise Kean. Tra oggi e domani Rocco Commisso incontrerà l’attaccante della Fiorentina per cercare di convincerlo a restare almeno per un altro anno. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Milan, si va verso lo scambio Sottil-Adli con la Fiorentina - Riccardo Sottil al Milan, Yacine Adli alla Fiorentina: scenario più che plausibile nella prossima finestra estiva di calciomercato 🔗pianetamilan.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il Corriere dello Sport titola: Zaniolo andrà via dalla Fiorentina, riscatto ormai impossibile da esercitare; Gosens è tornato. Quante partite mancano al riscatto della Fiorentina; Torino, si va verso il riscatto di Biraghi; L'Inter aspetta la Fiorentina per il riscatto e la risalita: con Lautaro c'è Thuram ancora favorito su Taremi. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

La Fiorentina vuole tenere Fagioli: ecco quanto serve per il riscatto dalla Juventus - La Fiorentina ha intenzione di tenere Fagioli: ecco quanto costa il riscatto del centrocampista di proprietà della Juventus. 🔗tag24.it

Fiorentina, per Zaniolo sfuma l'obbligo di riscatto: cosa succede ora - ZANIOLO-FIORENTINA, COSA SUCCEDE ORA - Niente obbligo, resta il diritto di riscatto in favore della Fiorentina che a questo punto potrà decidere liberamente se confermare o meno Zaniolo. 🔗calciomercato.com

Calciomercato Fiorentina: riscatto in dubbio? Un club di Premier bussa - Il calciomercato della Fiorentina è pronto a decollare, il club viola vuole provare a blindare tutti i talenti presenti in rosa e provare a riscattare i calciatori che finora hanno convinto il ... 🔗ilmilanista.it