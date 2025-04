Bcl Lucca rimonta Oleggio e conquista il secondo posto nei play-off

Oleggio 92BASKETBALL CLUB Lucca: Landucci 3, Brugioni, Drocker 9, Lippi 4, Dubois 15, Barsanti 15, Simonetti 2, Del Debbio 11, Vignali 22, Pierini, Candigliota, Trentin 15. All.: Olivieri.Oleggio BASKET: Alberti, De Ros 10, Casella 14, Karem 16, Pilotti 9, Toffain 6, Borsani 7, Suigo 10, Cortellino 2, Ceccato 8, Grassi, Van Elswik 10. All.: Catalani.Arbitri: Marinaro e Nocchi di Pisa.Note: parziali 19-38, 42-52, 73-75.Lucca - Bcl rimonta la capolista Oleggio (prima di Garavaglia e Lonati) e, grazie a questa vittoria, è sicura del secondo posto alla fine della fase ad orologio dei "play in gold". Incontrerà o Pavia o Arezzo. Paradossalmente sarebbe stato secondo posto anche perdendo, poiché San Miniato (in svantaggio con i biancorossi nei confronti diretti) è sorprendentemente andata ko contro Sette Laghi che non aveva più nulla da chiedere a questa stagione. Sport.quotidiano.net - Bcl Lucca rimonta Oleggio e conquista il secondo posto nei play-off Leggi su Sport.quotidiano.net Bcl 9692BASKETBALL CLUB: Landucci 3, Brugioni, Drocker 9, Lippi 4, Dubois 15, Barsanti 15, Simonetti 2, Del Debbio 11, Vignali 22, Pierini, Candigliota, Trentin 15. All.: Olivieri.BASKET: Alberti, De Ros 10, Casella 14, Karem 16, Pilotti 9, Toffain 6, Borsani 7, Suigo 10, Cortellino 2, Ceccato 8, Grassi, Van Elswik 10. All.: Catalani.Arbitri: Marinaro e Nocchi di Pisa.Note: parziali 19-38, 42-52, 73-75.- Bclla capolista(prima di Garavaglia e Lonati) e, grazie a questa vittoria, è sicura delalla fine della fase ad orologio dei "in gold". Incontrerà o Pavia o Arezzo. Paradossalmente sarebbe statoanche perdendo, poiché San Miniato (in svantaggio con i biancorossi nei confronti diretti) è sorprendentemente andata ko contro Sette Laghi che non aveva più nulla da chiedere a questa stagione.

Se ne parla anche su altri siti

Basket, Oleggio rimonta e vince con merito a Siena - Con tanto carattere e tantissima fame. L’Oleggio Magic Basket si regala e regala ai tifosi una splendida vittoria a casa di Costone Siena: finale 84-88 nella terza giornata di ritorno di play-in Gold al termine di un match che ha visto gli Squali sotto anche di 15 punti. Per gli Squali in... 🔗today.it

Basket, Oleggio rimonta e vince con merito a Siena - Con tanto carattere e tantissima fame. L’Oleggio Magic Basket si regala e regala ai tifosi una splendida vittoria a casa di Costone Siena: finale 84-88 nella terza giornata di ritorno di play-in Gold al termine di un match che ha visto gli Squali sotto anche di 15 punti. Per gli Squali in... 🔗novaratoday.it

Basket - Serie "B" maschile interregionale. Bcl lotta fino in fondo ma perde con Oleggio - MAGIC OLEGGIO 102BCL 98 MAGIC BASKET OLEGGIO: De Ros 2, Casella 31, Karem 6, Pilotti 8, Toffaini 5, Borsani 10, Youssef, Suigo 16, Garavaglia 10, Cortellino, Ceccato 7, Van Elswyk 7. All.: Catalani. BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci 1, Drocker 20, Lippi 10, Dubois 12, Barsanti, Simonetti 16, Del Debbio 14, Pierini 6, Trentin 17, Vignali 2. All.: Olivieri. Arbitri: Sarzano di Casale e Venezia di Sedriano. 🔗sport.quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

Bcl Lucca rimonta Oleggio e conquista il secondo posto nei play-off; Notte da urlo per la Bcl, che rimonta la capolista Oleggio e fa esplodere il Palatagliate. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Bcl Lucca rimonta Oleggio e conquista il secondo posto nei play-off - Bcl Lucca supera Oleggio con una rimonta spettacolare, assicurandosi il secondo posto nei play-off per la "B" nazionale. 🔗msn.com

Notte da urlo per la Bcl, che rimonta la capolista Oleggio e fa esplodere il Palatagliate - Grandissima vittoria per la Bcl Lucca contro la capolista Oleggio, al termine di una partita entusiasmante che ha visto la compagine biancorossa finire sotto di 25 punti nella prima parte di gara, per ... 🔗lagazzettadilucca.it

Bcl batte Oleggio. Ora Pavia o Arezzo - Gara 1 dei quarti di finale dei playoff in programma domenica 11maggio al Palatagliate di Lucca. Si giocherà al meglio delle tre partite. 🔗noitv.it