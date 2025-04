Conte revolution | Olivera centrale e Napoli con la difesa a tre Repubblica

Conte revolution: Olivera centrale e difesa a tre (Repubblica)Conte cuce, taglia, disegna continuamente il suo Napoli che di volta in volta deve fronteggiare assenze e il tecnico lavora per tenere tutti sulla corda in vista della corsa scudetto.Scrive Repubblica con Marco Azzi:Ha avuto tuttavia un peso decisivo pure la resilienza trasmessa al suo gruppo da Conte, costretto finora ad alternare 4 moduli diversi per tappare di volta in volta le falle. Per stasera è prevista l’ennesima rivoluzione con il Torino: ritorno al 3-5-2, Olivera al debutto da difensore centrale e Raspadori in attacco. Work in progress, insomma: gli esperimenti non si possono fermare nemmeno durante la volata, stavolta per il nuovo stop di Neres e gli acciacchi di Buongiorno, arruolabile dopo 3 turni di assenza solo per la panchina. Ilnapolista.it - Conte revolution: Olivera centrale e Napoli con la difesa a tre (Repubblica) Leggi su Ilnapolista.it a tre (cuce, taglia, disegna continuamente il suoche di volta in volta deve fronteggiare assenze e il tecnico lavora per tenere tutti sulla corda in vista della corsa scudetto.Scrivecon Marco Azzi:Ha avuto tuttavia un peso decisivo pure la resilienza trasmessa al suo gruppo da, costretto finora ad alternare 4 moduli diversi per tappare di volta in volta le falle. Per stasera è prevista l’ennesima rivoluzione con il Torino: ritorno al 3-5-2,al debutto da difensoree Raspadori in attacco. Work in progress, insomma: gli esperimenti non si possono fermare nemmeno durante la volata, stavolta per il nuovo stop di Neres e gli acciacchi di Buongiorno, arruolabile dopo 3 turni di assenza solo per la panchina.

Napoli-Torino, probabili formazioni e dove vederla. Conte pensa a Olivera centrale - Napoli, 26 aprile 2025 - L'operazione aggancio all'Inter, sconfitta all'ultimo secondo a Bologna, è stata ultimata con la complicità della propria vittoria, sempre di misura, a Monza: ora il Napoli sogna di mettere la freccia, sfruttando magari già la gara contro il Torino, in programma domenica 27 aprile al Maradona alle 20.45. Le probabili formazioni Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Lukaku, Raspadori. 🔗sport.quotidiano.net

Napoli: Conte, Okafor, Olivera - Tornando a Roma-Napoli…Di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna de Il Mattino. “Sorride Antonio Conte. Seppur la felicità non sia in questo momento il suo stato d’animo predominante. A lui piace vincere e il pareggio all’ultimo respiro contro la Roma non l’ha digerito nemmeno un po’. Ma il calcio impone che dopo una partita si debba pensare subito a quella successiva. Ecco perché l’allenatore ha riportato il Napoli in campo per mettere nel mirino l’Udinese, che domenica sera verrà a far visita agli azzurri al Maradona”. 🔗terzotemponapoli.com

RILEGGI LIVE – Como-Napoli, la conferenza di Conte: “Spinazzola e Olivera arruolabili”. Sul futuro… - Segui su SpazioNapoli le parole di Antonio Conte alla vigilia di Como-Napoli, valida per la 26a giornata di Serie A: tutti i temi trattati dall’allenatore Antonio Conte ha presentato la trasferta contro il Como, valida per il 26° turno di campionato. Il Napoli arriva alla sfida con 2 punti di vantaggio sull’Inter, in attesa di scoprire il risultato del match di questa sera dei nerazzurri, contro il Genoa. 🔗spazionapoli.it

Sky - Napoli-Torino, Conte ha deciso: nuovo modulo e Olivera difensore centrale - Con cinque giornate alla fine del campionato, in casa Napoli è il momento della massima concentrazione. Domani sera, contro il Torino al Maradona, ci sarà il settimo ... 🔗tuttonapoli.net

Olivera centrale come con Bielsa. Buongiorno non recupera, Rafa Marin torna in panchina (Sky) - Conte rivoluziona il pacchetto difensivo per il match col Torino. Olivera giocherà centrale come nell'Uruguay di Bielsa ... 🔗ilnapolista.it

Napoli-Torino, la rivoluzione di Conte: Olivera al centro della difesa - La squadra che non può più perdere contro la squadra che non ha niente da perdere. Napoli contro Torino, ovvero una grande opportunità ma anche una grossa grana. 🔗ilmattino.it