Rudiger vuole aggredire l’arbitro di Barcellona-Real Madrid lo placcano in 4 | sorpresa sul referto

Rudiger ha perso completamente la testa contro l'arbitro nel finale della Coppa del Re tra Barcellona e Real Madrid vinta dai catalani. Il difensore si scaglia contro l'arbitro lanciandogli delle borse col ghiaccio: devono trattenerlo in quattro. Leggi su Fanpage.it ha perso completamente la testa contro l'arbitro nel finale della Coppa del Re travinta dai catalani. Il difensore si scaglia contro l'arbitro lanciandogli delle borse col ghiaccio: devono trattenerlo in quattro.

Su altri siti se ne discute

Le notizie più recenti da fonti esterne

