Entro il 2027 il 100% dei nuovi autobus urbani in Ue potrebbe essere net zero

urbani. Secondo i dati presentati il 2 marzo dall’organizzazione ambientalista Transport & Environment (T&E), il 46% degli autobus acquistati in Europa nell’ultimo anno è elettrico, mentre il 3% sfrutta le celle a combustibile a idrogeno, ossia genera elettricità a bordo attraverso una reazione chimica tra idrogeno e ossigeno. Un risultato che deriva da stringenti politiche comunitarie per la mobilità sostenibile e da strategie locali mirate, come l’introduzione di zone a zero emissioni, che hanno spinto le città ad aumentare gli investimenti nelle nuove tecnologie. Leggi su Ildenaro.it Riproponiamo il testo di Riproponiamo il testo di Ilaria Delli Carpini della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’ASviS il 17 marzo 2025Il 2024 si conferma un anno decisivo per la riduzione delle emissioni di CO? nel settore dei trasporti. Secondo i dati presentati il 2 marzo dall’organizzazione ambientalista Transport & Environment (T&E), il 46% degliacquistati in Europa nell’ultimo anno è elettrico, mentre il 3% sfrutta le celle a combustibile a idrogeno, ossia genera elettricità a bordo attraverso una reazione chimica tra idrogeno e ossigeno. Un risultato che deriva da stringenti politiche comunitarie per la mobilità sostenibile e da strategie locali mirate, come l’introduzione di zone aemissioni, che hanno spinto le città ad aumentare gli investimenti nelle nuove tecnologie.

