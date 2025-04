La Chiesa dopo Francesco | meno periferica e più universale nell’annuncio del Vangelo

Francesco né per i suoi predecessori né per chi gli succederà. Una storia millenaria sempre in movimento fra Cielo e Terra non si lascia ridurre a qualche misera equazione. Papa Francesco ha portato il Vangelo a tutti, accettando il rischio di portare a ciascuno il proprio Vangelo. Chi gli succede dovrà portare tutti allo stesso Vangelo, opera titanica ma indispensabile: è la stessa ragione sociale per cui Gesù ha fondato la Chiesa con la promessa che le forze del Male non prevarranno su di essaL'articolo La Chiesa dopo Francesco: meno periferica e più universale nell’annuncio del Vangelo proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - La Chiesa dopo Francesco: meno periferica e più universale nell’annuncio del Vangelo Leggi su Ildifforme.it È sbagliato tracciare un bilancio del pontificato appena concluso utilizzando le categorie della politica. Populista, di sinistra, di destra, conservatore progressista: nessuna di queste etichette può incorniciare la profondità del magistero petrino, né perné per i suoi predecessori né per chi gli succederà. Una storia millenaria sempre in movimento fra Cielo e Terra non si lascia ridurre a qualche misera equazione. Papaha portato ila tutti, accettando il rischio di portare a ciascuno il proprio. Chi gli succede dovrà portare tutti allo stesso, opera titanica ma indispensabile: è la stessa ragione sociale per cui Gesù ha fondato lacon la promessa che le forze del Male non prevarranno su di essaL'articolo Lae piùdelproviene da Il Difforme.

Le notizie più recenti da fonti esterne

La sofferenza di Papa Francesco: la Chiesa non sa più parlare di cosa c'è dopo - Perché siamo creature ferite e malate nei corpi e nelle anime, e abbiamo lividi che possono farci saltare appena sfiorati. Infatti di solito cerchiamo “anestetici” che ci evitino di pensare. Ma forse avremmo bisogno del contrario, di una consapevolezza della vita più profonda e meditata. Di una pietà, nelle nostre giornate, che ci manca. Di una preghiera che poi s'impone quando noi stessi, o le persone che amiamo, sono provate dalla sofferenza. 🔗liberoquotidiano.it

La Chiesa cattolica in lutto: esequie e futuro dopo la morte di Papa Francesco - La Chiesa cattolica si raccoglie nel lutto per la scomparsa di Papa Francesco: dettagli sulle esequie, il testamento e la futura elezione del Pontefice La morte di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile all’età di 88 anni, ha segnato un momento di profonda commozione per la Chiesa cattolica e per i fedeli di tutto il […] L'articolo La Chiesa cattolica in lutto: esequie e futuro dopo la morte di Papa Francesco è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

La Chiesa dopo Papa Francesco - Il pontificato di Francesco si è concluso e si può così provare a delineare un primo e provvisorio bilancio del suo servizio petrino. Al ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗ilfoglio.it

Su questo argomento da altre fonti

Santa Sede. Addio papa Francesco, quale Chiesa dopo di lui?; Chi sono i cardinali più papabili in vista del Conclave, il toto-nomi da prendere con le pinze (per la variabile outsider); Come funziona la “legge elettorale” per nominare il nuovo Papa; Chi sarà il prossimo Papa? I nomi papabili per il dopo Francesco. 🔗Approfondimenti da altre fonti

La Chiesa dopo Papa Francesco - Bergogio ha aperto strade nuove, ma ha anche lasciato aperti problemi che il successore dovrà affrontare. Un bilancio del pontificato ... 🔗ilfoglio.it

Dopo Francesco, Trump-Zelensky in Vaticano e Kashmir - .: La Chiesa cattolica dopo Bergoglio, Trump e Zelensky a San Pietro, bombe su Kiev, il Kashmir in ebollizione e il disimpegno di Elon Musk dal Doge ... 🔗toscanamedianews.it

La chiesa cattolica attesa a un nuovo inizio dopo l’addio a Francesco - Diocesi come Milano, Venezia, Genova, Firenze, Palermo per la prima volta non avranno in conclave un loro cardinale (come Parigi e Los Angeles) ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it